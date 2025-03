28 март: Кървавите събития в село Корница

Н а 28 март 1930 г. тТурция променя името на град Константинопол на Истанбул. Градът е основан под името Византион през VII век пр.н.е. от гръцки заселници от Мегара. През 330 г. римският император Константин Велики го прави своя имперска столица, преименувайки го първо на Нов Рим и след това на Константинопол (Константинополис), кръщавайки го на себе си. Поради стратегическото си местоположение градът нараства по размер и влияние и се превръща в ключова спирка по пътя на коприната и в един от най-важните градове в историята.

On this day in 330, Constantine I dedicated Byzantium (Constantinople; now Istanbul) as the new capital of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire), an act that helped transform it into a leading city of the world. #11may330 pic.twitter.com/SYu8d3OqNE