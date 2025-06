28 юни: Атентат за начало и договор за край на световна война

Н а 28 юни 1914 г. е убит ерцхерцог Франц Фердинанд – племенник на австро-унгарския император Франц-Йосиф и наследник на австро-унгарския трон от 1896 г. Франц Фердинанд е най-възрастният син на ерцхерцог Карл Лудвиг (по-малък брат на императора Франц Йосиф, 1833 – 1916) и Мария Анунциата, принцеса на Двете Сицилии (1843 – 1871). Франц Фердинанд планира след възкачването си на трона да управлява под името Франц II.

На 28 юни 1914 г. ерцхерцогът заедно със съпругата си пристига в Сараево по покана на генерал Оскар Потиорек. Младежкото бунтовническо формирование „Млада Босна“, свързано със сръбската националистическа организация „Черна ръка“, взело решение да се възползва от случая и да убие ерцхерцога като отмъщение за анексирането на Босна и Херцеговина от страна на Австро-Унгария през 1908 г. Убийството било поверено на група от седмина млади заговорници, повечето от които православни сърби, родени в Босна.

Височайшата двойка пристига в Сараево с влака преди 10 ч. сутринта в неделя.

В 10:10 ч. кортежът от шест автомобила (ерцхерцогът и съпругата му пътували във втората, заедно с ген. Потиорек) минава през града, приветстван от тълпите и се приближава до крайбрежната улица на р. Милячка, където се спотайват атентаторите.

Гимназистът Неделко Чабринович първи хвърля по кортежа бомба, която убива един шофьор и ранява няколко души. Терористът е заловен на място. Височайшият австриец посещава градската ратуша и се отправя в болницата, за да посети ранените от бомбата. Шофьорът на ерцхерцога по погрешка завива в странична уличка и забелязвайки много скоро заблудата си, прави опит да върне колата на заден ход, като при това с бавната си скорост превръща Франц Фердинанд в леснодостъпна мишена.

По странно съвпадение наблизо се намирал Гаврило Принцип, който незабавно излиза на улицата, изважда приготвения пистолет FN 1910 и стреля два пъти – в ерцхерцога и жена му. И двете рани се оказали фатални и жертвите починали само за няколко минути.

Гибелта на втория човек в Империята от ръката на сръбските националисти се превръща в идеален повод за Австро-Унгария

да обяви 48-часов ултиматум на Сърбия с преднамерено неизпълними изисквания. Сърбия е поддържана от Русия, която счита нейната територия за сфера на своите жизненоважни интереси и, заставайки на нейна страна, се включва в един привидно локален конфликт, който скоро разпалва световен пожар.

Понеже децата на Франц Фердинанд били родени от морганатичен брак (бел.ред. Морганатичният брак е брак между аристократ и жена с по-нисък ранг. По правило децата от него нямат право на наследство върху титлите на аристократа), то новият наследник на Франц Йосиф I става 27-годишният ерцхерцог Карл I, племенник на Франц Фердинанд – син на по-малкия му брат Ото, починал през 1906 г. През 1916 г. той става последният владетел на Австро-Унгария.

Край на войната

Историята не е лишена от ирония – на същата дата 28 юни, но през 1919 г. - точно 5 години след убийството на ерцхерцога Франц Фердинанд и съпругата му, е подписан Версайският договор, с който се слага край на Първата световна война.

Договорът е изработен на Парижката мирна конференция, която работи от януари 1919 г. под председателството на френския министър-председател Жорж Клемансо. Влиза в сила на 10 януари 1920 г., след ратификацията му от Германия и четирите главни съюзни държави – Великобритания, Франция, Италия и Япония. Три от участвалите на конференцията държави – САЩ, Хиджаз и Еквадор отказват да го ратифицират.

Версайският мирен договор има за цел да затвърди границите в полза на държавите-победителки. Германия не е допусната до преговорите, поради което договорът е приет за диктат, срещу който германците започват да се съпротивляват. Договорът урежда не само положението на Германия в следвоенния свят, но задава и принципите, по които по-късно се изготвят договорите с останалите победени страни.

Майк Тайсън и ухото на Ивендър Холифийлд

На 9 ноември 1996 г. се състоял дългоочакваният бой между Майк Тайсън и Ивендър Холифийлд. Фаворит бил Тайсън, но напук на прогнозите Холифийлд успял да изненада всички специалисти, като удържал трудна, но безспорна победа. Реваншът между двамата бил няколко месеца по-късно, на 28 юни 1997 г.

Битката се очаквала с небивал интерес от страна на зрителите, които станали свидетели на нещо невиждано дотогава. Съвършено неочаквано: в третия рунд Майк, разярен от това, че Холифийлд на няколко пъти го е ударил с глава, отхапал част от ухото му. Реферът повикал лекар, който прегледал раната и заявил, че мачът може да продължи. На Майк били отнети няколко точки и срещата била подновена. След малко обаче „Динозавъра“ отново захапал ухото на Холифийлд и бил дисквалифициран.

На 9 юли 1997 г. комисия на щата Невада отнема с 5:0 гласа боксовия лиценз на Тайсън. Глобяват го 3 млн. долара. На19 октомври 1998 г. комисията връща лиценза на Тайсън с 4:1 гласа.

