27 март: Светът губи първия човек, „докоснал“ звездите

Н а 27 март 1968 г. първият човек, летял в космоса - Юрий Гагаринм извършва планиран тренировъчен полет с учебен самолет МиГ-15УТИ под ръководството на опитния инструктор В. С. Серьогин, при който загиват и двамата, след като самолетът се разбива край град Киржач.

Обвита в тайна, причината за катастрофата, която уби Гагарин, е несигурна и става обект на спекулации,

включително няколко конспиративни теории. Най-малко три разследвания на катастрофата са проведени отделно от ВВС, официални правителствени комисии и КГБ. Според биографията на Гагарин от Джейми Доран и Пиърс Бизони „Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin“, КГБ работи „не само заедно с ВВС и официалните членове на комисията, но и срещу тях“.

Докладът на КГБ, разсекретен през март 2003 г., твърди, че действията на персонала на авиобазата са допринесли за катастрофата. В доклада се посочва, че ръководителят на въздушното движение е предоставил на Гагарин остаряла информация за времето и че до момента на полета му условията са се влошили значително. Наземният екипаж също оставил външни резервоари за гориво, прикрепени към самолета. Планираните летателни дейности на Гагарин изискват ясно време и без извънбордови резервоари.

