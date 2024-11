24 мозъчни мрежи се задействат, когато гледате филм

З а мнозина свиването на дивана с пуканки и филм означава да изключат мозъка си, за да се отпуснат след дългия ден. Но без да знаете, две дузини мозъчни мрежи се активират, когато гледате различни видове филми, показва ново проучване.

Новото изследване, публикувано на 6 ноември в списание Neuron, показва, че мозъкът ни всъщност е изключително активен, когато гледаме филми. Изследователите от Масачузетския технологичен институт (MIT) се възползваха от това, за да създадат най-точната досега функционална мозъчна карта, начертавайки специфичните вериги, които се активират в подкрепа на различни аспекти на познанието.

Те са проследили къде мозъкът се активира по време на филмовите сцени - например, когато Дом Коб изследва света на сънищата в „Зачатие“, Кевин Маккалистър осъзнава, че е „Сам вкъщи“, или Лея нарича Хан „мършав на вид боклукчия“ в „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“. Оттук те успяват да идентифицират различните мозъчни мрежи, необходими за обработката на различните видове сцени.

„Нашата работа е първият опит за получаване на схема на различни области и мрежи на мозъка в естествени условия“, казва първият автор на изследването Реза Раджимер, невролог в MIT, пред Live Science.

За сравнение, много от изследванията на функционалното картографиране на мозъка са извършени, когато мозъкът е „в покой“, а не е ангажиран с наблюдението на определена сцена.

Снимките на мозъка в състояние на покой все още са информативни, но предизвикателството е, че някои от мозъчните мрежи се активират само при външна стимулация.

В новото проучване изследователите използват набор от данни от функционален ядрено-магнитен резонанс (fMRI) от проекта Human Connectome Project, който се състои от мозъчни сканирания на 176 млади възрастни, които са гледали 60 минути кратки клипове от няколко независими и холивудски филма. Сканирането с fMRI индиректно измерва мозъчната активност, като проследява къде тече кръвта в различните области на мозъка. Ако дадена част от мозъка е активна, притокът на кръв към нея се увеличава.

