20 април: „Жестокия път“ убива един смел българин

Н а 20 април 1984 г. Христо Проданов става първият български алпинист, който изкачва връх Еверест, при завръщането си от който, два дни по-късно, загива. Той е първият българин, стъпил на осемхилядник – връх Лхотце (8516 м), през 1981 г., и първият българин, изкачил първенеца на Земята, връх Еверест (8848 м), през 1984 г.

Христо Проданов не само става първият български алпинист, който изкачва Еверест, но успява да достигне върха сам – едва четвъртият алпинист в историята с такова постижение. При това без кислороден апарат. И то по най-трудния и дълъг път – западния склон, наричан още „Жестокия път”.

Българинът изкачва върха от базовия лагер за 33 дни – рекорд за този маршрут.

Tой е и алпинистът, преодолял най-голяма денивелация за един ден. И освен всичко гореизброено, Христо Проданов е и първият човек, изкачил Еверест още през април – твърде рано за обичайните атаки на върха.

Изтощителното изкачване към върха е продължило повече от 12 часа. На самия връх българинът остава дълго – 33 минути. На колегите си в базовия лагер съобщава по радиостанцията, че на върха няма нищо – само една малка пирамида от четири съветски кислородни бутилки и съветското знаме. Взима малко парченце от знамето и започва слизането по същия маршрут.

След около два часа и половина радиостанцията отново изпуква и Христо Проданов съобщава, че търси място да нощува.

В района има буря, а температурата е под -40 градуса. Мястото, наречено „Зоната на смъртта”, е на около 8600 - 8700 метра надморска височина.

На следващия ден, 21 април, атмосферните условия се влошават, а Проданов вече трети ден е без кислородна бутилка на височина над 8 000 метра, без палатка и без спален чувал. Последното му обаждане по радиостанцията е в 19:45 ч. на 21 април.

Въпреки че още сутринта към предполагаемото местоположение на Христо Проданов са тръгнали спасителни екипи от български алпинисти и шерпи, те така и не успяват да открият колегата си. Людмил Янков се оказва най-близо до Проданов и дори открива раницата му, но не и самия Христо.

„На Еверест смърт няма, има само сливане с мечтата”, това казва Людмил за съдбата на Христо, който остава в световната история на алпинизма.

Христо Проданов не успява да се завърне от върха и завинаги остава на Еверест. Посмъртно е награден с орден „Герой на Народна Република България”.

