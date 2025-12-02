Любопитно

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

Вижте какво се е случило на този ден в историята

2 декември 2025
Професор Стивън Хокинг   
Н а 2 декември 2014 г. светът беше разтърсен от едно от най-коментираните предупреждения в съвременната научна история. Легендарният физик Стивън Хокинг заяви в интервю, че изкуственият интелект (ИИ) може да се превърне в „заплаха за човечеството“ и дори да доведе до неговия край. Думите му предизвикаха вълна от реакции – от скептицизъм до сериозни размисли за бъдещето на технологиите.

Хокинг подчерта, че развитието на ИИ напредва със скорост, която може да надхвърли способността на човека да го контролира. Според него истинският риск не е в настоящите алгоритми, а в потенциалната поява на свръхинтелект – система, която сама се усъвършенства и взема решения, независимо от човешката воля.

„Такъв интелект би могъл да се развива сам, в ускоряващ се цикъл“, предупреди той, „и в един момент човечеството може просто да не успее да го догони“, каза още ученият.

Реакциите след изявлението бяха полярни. Част от научната общност припомни, че ИИ вече помага за лечение на болести, оптимизация на енергийни системи и подобряване на качеството на живот. Други обаче застанаха зад думите на Хокинг, изтъквайки необходимостта от строги етични рамки и регулации, преди технологиите да станат твърде мощни.

Предупреждението на Хокинг звучеше като сигнал за събуждане – не толкова срещу ИИ сам по себе си, а срещу безконтролното му развитие. Оттогава насам научният и технологичният свят започнаха по-активно да обсъждат безопасността на алгоритмите, прозрачността на системите и отговорността на разработчиците.

  • Доктрината Монро

На този ден през 1823 г. президентът Джеймс Монро произнася реч пред Конгреса на САЩ, която завинаги ще промени външнополитическата стратегия на страната и ще постави основите на един от най-влиятелните принципи в американската дипломатическа история – Доктрината Монро.

В момент, когато младата американска република все още утвърждава своята идентичност след войната за независимост, глобалната сцена кипи от политически промени. Европейските империи – Испания, Португалия, Великобритания и Франция, се опитват да възстановят влиянието си в Латинска Америка, където вълна от революции води до раждането на нови независими държави. Този динамичен контекст подтиква администрацията на Монро да изработи принцип, който ясно да определя позицията на Съединените щати спрямо европейските сили.

„Америка за американците“

Доктрината Монро декларира две ключови позиции:

  1. САЩ няма да се намесват във вътрешните дела на европейските държави, нито в техните колонии.
  2. Европейските сили нямат право да колонизират или да се намесват в делата на държавите в Западното полукълбо.

Това изявление на практика поставя целия западен континент в зоната на стратегически интереси на САЩ, изпращайки ясното послание, че нови опити за европейска експанзия ще се възприемат като заплаха за американската сигурност.

Интересното е, че първоначално доктрината не предизвиква голяма международна реакция. Европейските сили, ангажирани с дипломатически конфликти помежду си, не ѝ обръщат особено внимание. Въпреки това, със своето принципно съдържание Доктрината Монро постепенно се превръща в идеологическа основа, която САЩ използват през следващите два века, за да легитимират своето присъствие и намеса в Латинска Америка. През втората половина на XIX в. и целия XX в. тя служи като оправдание за редица дипломатически, икономически, а понякога и военни действия. 

Още събития на 2 декември:

  • 1804 г. – Наполеон Бонапарт е коронован в катедралата Нотр Дам за император на Франция.
  • 1942 г. – Учени, водени от Енрико Ферми, провеждат първата в света контролирана, самоподдържаща се ядрена верижна реакция в Университета на Чикаго.
  • 1915 г. – Алберт Айнщайн публикува знаменитата си Теория на относителността.

Родени:

  • 1923 г. – родена е американската и гръцка оперна певица Мария Калас
  • 1946 г. – роден е италианският мдоен дизайнер Джани Версаче
  • 1968 г. – родена е американската актриса Луси Лиу („Разплата“, „Ангелите на Чарли“, „Шанхайско слънце“, „Чикаго“, „Убий Бил“, „Домино“)
  • 1978 г. – родена е канадската певица Нели Фуртадо
  • 1981 г. – родена е американската певица Бритни Спиърс

Починали:

  • 1547 г. – умира испанският конкистадор Ернан Кортес
  • 1993 г. – умира колумбийския наркобос Пабло Ескобар

