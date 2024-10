Потвърждава ли НАСА прогнозата на Стивън Хокинг за датата на края на света?

П окойният известен физик-теоретик Стивън Хокинг направи многобройни прогнози за бъдещето на нашата планета, като една от най-известните му прогнози е за мрачен сценарий до 2600 г.

Хокинг, който почина през 2018 г., изказа предположението, че поради нарастването на населението и неконтролируемото потребление на енергия Земята може да се превърне в гигантско огнено кълбо, ако човечеството не успее да се справи с тези проблеми.

Неотдавна статия от новинарския сайт Marca предизвика интерес, като намекна, че НАСА е „потвърдила“ теорията на Хокинг за Деня на страшния съд.

И така, потвърди ли НАСА предсказаната от Хокинг дата за края на света през 2600 г.? Накратко, не. Въпреки че НАСА изрази загриженост относно някои глобални заплахи, тя не е потвърдила конкретна дата за края на света.

🚨🚨🚨 🤯 🤯 🤯 NASA DOCUMENT PLANS FOR ALL HUMANITY TO BE DESTROYED BY 2025 - ADVANCED WEAPONS TO BE USED 🚨🚨🚨 SHARE THE SH!T OUT OF THIS‼️ pic.twitter.com/DqN9ru0jiK

„НАСА не е предявявала това твърдение. Повече от 50 години НАСА изучава нашата планета, предоставяйки информация в пряка полза на човечеството и извършвайки наблюдения, които могат да бъдат събрани само в космоса и които засягат някои от областите, споменати от Хокинг“, заяви говорител на космическата агенция пред Newsweek.

През последните години от живота си Хокинг прави редица прогнози за бъдещето на човечеството и е все по-загрижен за опасностите, които грозят нашата планета.

През 2016 г. той заяви пред Би Би Си: „Въпреки че шансът за бедствие на планетата Земя през дадена година може да е доста нисък, той се увеличава с течение на времето и става почти сигурен през следващите хиляда или 10 000 години.“

За да си осигури дългосрочно бъдеще, Хокинг се застъпва за разширяване на човечеството отвъд Земята, като предполага, че създаването на междупланетни колонии може да бъде от жизненоважно значение.

Въпреки това той добави: „Няма да създадем самоподдържащи се колонии в космоса поне през следващите сто години, така че трябва да бъдем много внимателни през този период.“

От заплахите за човечеството на Земята математикът и теоретичен физик от университета в Кеймбридж смята, че глобалното затопляне, ударите на астероиди, ядрената война, изкуственият интелект и пандемиите са сред най-екзистенциалните.

Въпреки че НАСА публично е отговорила на много от същите опасения, тя по никакъв начин не е потвърдила датата на края на света.

Bizarre and reckless that no one’s talking about this. Scientific fact does not change just because it is ignored.



NASA: 2023 hottest year globally on record https://t.co/3pqbenMeqh



Sir David Attenborough: ‘the collapse of human civilisation is on the horizon… pic.twitter.com/v75mQ0m31t