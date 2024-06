Веднъж Стивън Хокинг даде прост отговор на въпроса дали има Бог

Х ората се връщат към мъдрите думи на Стивън Хокинг, казани преди смъртта му през 2018 г.

Астрофизикът даде на света толкова много преди смъртта си и имаше зловещи послания и за бъдещето - не на последно място предупреди да не се опитваме да общуваме с извънземни цивилизации и се опита да ни предупреди какво може да донесе бъдещето с изкуствен интелект.

Хокинг разсъждава върху религията и вярата в Бог в книгата си „Теорията на всичко: произходът и съдбата на Вселената“, която излезе през 2002 г.

Той пише: „Векове наред се е смятало, че хората с увреждания като мен живеят под проклятие, наложено от Бога. Е, допускам, че е възможно да съм разстроил някого там горе, но предпочитам да мисля, че всичко може да бъде обяснено по друг начин - чрез законите на природата. Ако вярвате в науката, както и аз, вярвате, че има определени закони, които винаги се спазват. Ако искате, можете да кажете, че законите са дело на Бога, но това е по-скоро определение за Бога, отколкото доказателство за неговото съществуване“.

Stephen Hawking once gave a simple answer as to whether there was a God https://t.co/0sqwngOmgL