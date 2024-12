19 декември – началото на „Коледна песен“

Н а 19 декември 1843 г. британският писател Чарлз Дикенс публикува шедьовъра си „Коледна песен“. Дикенс вече е бил популярен с романа си „Оливър Туист“, така че когато излиза „Коледна песен“ е изкупена до Бъдни вечер.

Авторът пише книгата само за шест седмици,

притснат от финансови неволи и въпреки че не печели много пари от първите няколко издания на книгата, тя стремглаво увеличава славата му в литературните среди.

„Коледна песен“ добива огромна популярност и допринася за възстановяването на популярността на християнския празник във Великобритания и Америка. Идеята за книгата се заражда след като Дикенс става свидетел на тежките условия за живот и работа във фабриките в Манчестър, както и на ужасяващите условия в училищата за бедни в Лондон.

Дикенс иска да нанесе „поразяващ удар“ от името на бедните.

По-късно споделя, че в процеса на писане „Аз плаках и се смях и плаках пак“ и „много нощи обикалях по петнадесет и двадесет мили из тъмните лондонски улици, когато всички трезви хора отдавна спяха“.

Ела Харпър

На тази дата през 1932 г. умира Ела Харпър, наричана „Момичето камила“. Тя е родена с изключително рядко ортопедично заболяване, което кара коленете ѝ да се огъват назад, наречено congenital genu recurvatum. Предпочитанието ѝ да ходи на четири крака води до прякора ѝ „Момичето камила“.

През 1886 г. тя е представена като звезда в цирка Nickel Plate, появявайки се в пресата на всяко населено място, в което циркът гостува.

Харпър получава 200 долара седмична заплата за изявите си

(еквивалент на 6800 долара през 2023 г.). Парите, които е спечелила чрез тази роля, вероятно са ѝ предоставили възможности в живота, които иначе не би имала.

Харпър се омъжва за учител на име Робърт Савели през 1905 г. Ела умира през 1921 г. на 51 години, погребана е в гробището Spring Hill в Нашвил, Тенеси.

„Титаник“

