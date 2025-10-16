Любопитно

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Вижте какво се е случило на този ден в историята

16 октомври 2025, 06:43
16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 16 октомври 1912 г., по време на Балканската война, България вписва своето име в историята на световната авиация. В този ден поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев излитат с германски самолет „Албатрос F.2“ от летището край Мустафа паша (днешен Свиленград) и извършват първия военен разузнавателен полет в Европа.

Задачата им е да наблюдават позициите на османската армия около обсадения Одрин и да докладват движението на противника. Полетът продължава около 50 минути — време, в което летците прелитат над вражески територии, рискувайки живота си без навигационни уреди и радиовръзка.

Това събитие не включва бойни действия или бомбардировки, но има огромно стратегическо значение. Информацията, която Милков и Таракчиев събират, подпомага българското командване при обсадата на Одрин — една от решаващите операции на Балканската война.

Само девет години след първия полет на братя Райт, България показва, че авиацията може да бъде мощен инструмент не само за експериментални цели, а и за военно разузнаване.

Самолетът

„Албатрос F.2“ е немски биплан самолет (самолет с две двойки крила, едно над друго), произведен от компанията Albatros Flugzeugwerke – една от най-известните германски авиофирми в началото на XX в. Машината е сред първите модели, проектирани не само за учебни, но и за военни разузнавателни цели.

През 1912 г. България закупува няколко самолета „Албатрос F.2“ от Германия, заедно с други модели („Блерио“, „Воазен“ и др.), за да формира първото си военно авиационно подразделение — Първо аеропланно отделение.

Самолетът е бил без оръжия - без бомбово оборудване или картечница, което е типично за ранния етап на авиацията. Неговата мисия е била чисто наблюдателна — за събиране на разузнавателна информация и оценка на противниковите позиции.

Интересни факти:

  • Самолетът нямал прибори за навигация – пилотите се ориентирали по земни ориентири.
  • Управлението било изключително трудно – дори при лек вятър машината се клатела опасно.
  • Самолетите били доставени разглобени, транспортирани с влак от Германия и сглобени на място от български механици и германски специалисти.
  • Българските летци преминават обучение в Германия, за да усвоят управлението на новите машини.

Заради подвига на Милков и Таракчиев на 16 октомври се чества Празникът на българската авиация и Военновъздушните сили — в чест на смелите пионери, които издигат България сред първите страни в света, използвали самолет за разузнавателни цели.

  • Мария-Антоанета – кралицата, която загуби главата си

На 16 октомври 1793 г., по време на вихъра на Френската революция, на площад „Де ла Революсьон“ в Париж пада гилотината над една от най-противоречивите фигури в европейската история – кралица Мария-Антоанета. Така завършва животът на една от най-противоречивите жени в историята на Европа – символ едновременно на кралския блясък и на падението на монархията.

Родена като ерцхерцогиня на Австрия през 1755 г., тя се омъжва за Луи XVI едва на 14 години, в името на политически съюз между двете най-могъщи династии на Стария континент – Хабсбургите и Бурбоните.

Във Версай Мария-Антоанета бързо се прочува с лукса и разточителството си – пищни балове, скъпи рокли и легендарни бижута.

Френският народ, който живее в крайна бедност, започва да я възприема като символ на аристократичното бездушие. Пропагандата на революционерите я представя като „развратната австрийка“, откъсната от реалността и неспособна да разбере страданията на поданиците си. Дори и митът, че е казала „Ако нямат хляб, нека ядат пасти“, макар и исторически недоказан, става част от образа ѝ на надменна и безчувствена кралица.

Embed from Getty Images

След като монархията е свалена, Луи XVI е екзекутиран, а Мария-Антоанета е хвърлена в затвора. На процеса си тя проявява достойнство и хладнокръвие, отказвайки да се моли за милост. На 16 октомври 1793 г. е осъдена на смърт и отведена на гилотината – без корона, без блясък, но с изправен гръб.

Последните ѝ думи, казани с уважение към палача, когото настъпва без да иска, остават в историята:

„Извинете ме, господине, не го направих нарочно“.

Екзекуцията на Мария-Антоанета символизира края на Стария режим и началото на нова епоха във Франция – такава, в която народът за пръв път сваля кралската власт и я заменя с идеите за свобода, равенство и братство.

Още събития на 16 октомври:

  • 1847 г. – Английската писателка Шарлот Бронте (под псевдонима Кърър Бел) публикува романа „Джейн Еър“, който се превръща в световна класика
  • 1946 г. – 10 от 12-те подсъдими, осъдени на смърт по време на Нюрнбергските процеси, включително Йоахим фон Рибентроп и Ернст Калтенбрунер, са екзекутирани
  • 1978 г. – Кардинал Карол Войтила, архиепископ на Краков, е избран за папа с името Йоан Павел II. Той е първият папа славянин и първият папа неиталианец от последните 456 години

Родени:

  • 1854 г. – роден е ирландският писател Оскар Уайлд („Портретът на Дориан Грей“, „Колко е важно да бъдеш сериозен“, „Идеалният мъж“, „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“)
  • 1886 г. – роден е първият министър-председател на Израел Давид Бен-Гурион
  • 1902 г. – родена е българската писателка Фани Попова-Мутафова
  • 1908 г. – роден е албанският диктатор Енвер Ходжа
  • 1936 г. – роден е известният руски сериен убиец Андрей Чикатило
  • 1946 г. – родена е американската актриса Сюзан Самърс („Булит“, „Стъпка по стъпка“, „Нищо лично“, „Серийна майка“, „Американски графити“)
  • 1958 г. – роден е американският актьор Тим Робинс („Изкуплението Шоушенк“, „Остин Пауърс: Шпионинът любовник“, „Реката на тайните“, „Война на световете“)

Починали:

  • 2007 г. – умира македонският певец Тоше Проески

По темата

българска авиация военно разузнаване Балканска война Радул Милков Продан Таракчиев Албатрос F.2 обсада на Одрин празник на авиацията Мария-Антоанета Франция революция
Последвайте ни
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

България Преди 16 минути

Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Любопитно Преди 22 минути

От Казанова до Пикасо - тези мъже са били прочути с безкрайния си списък от любовници

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Свят Преди 9 часа

Израел обвини терористичната групировка "Хамас", че не спазва споразумението

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

България Преди 10 часа

Протестиращите настояват за заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО на Украйна, се осигуряват от САЩ

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Свят Преди 10 часа

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Свят Преди 11 часа

Мицкоски от своя страна поиска "ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива"

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Свят Преди 11 часа

Днес украинска делегация се срещна днес с представители на "Райтеон", която произвежда ракетите "Томахоук"

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

България Преди 11 часа

Очакват се количества дъжд до 50-80 л/кв.м.

Променят маршрута на трамваите от линия 22

Променят маршрута на трамваите от линия 22

България Преди 11 часа

Причината е ремонт

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

България Преди 12 часа

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

България Преди 12 часа

Радев все пак допълни, че ще направи коментар по въпроса утре

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Свят Преди 12 часа

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем души

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

България Преди 13 часа

Следващата сряда ще се свика заседание на комисията със същия дневен ред

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 13 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 13 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Крекери от семена

Edna.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

ПСЖ подготвя нов договор за Пачо

Gong.bg

Челси вече работи по запазването на един от лидерите

Gong.bg

Уют на четири колела: Среща с инфлуенсърката, създала дом в малка кола (ВИДЕО)

Nova.bg

Нов опит за кворум в парламента

Nova.bg