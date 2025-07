16 юли: Денят, в който се роди атомната бомба

Д нес се навършват 80 години от едно от най-значимите научни постижения на човечеството - атомната експлозия при теста „Тринити“ в Ню Мексико на 16 юли 1945 г. Овладяването на атомната енергия чрез ядрено делене е доказателство за човешката изобретателност, техническа проницателност и интелектуална мощ.

По онова време само Съединените щати са били в състояние да създадат подобна технология. Атомните бомби, пуснати от бомбардировачи Boeing B-29 Superfortress на 6 и 9 август 1945 г., са кулминацията на кампанията за стратегически бомбардировки на Военновъздушните сили на армията на САЩ. За някои тези събития се възприемат като справедливо възмездие за нападението над Пърл Харбър през 1941 г.

Атомните удари над Хирошима и Нагасаки, в съчетание с други събития, допринасят за убеждаването на император Хирохито, че японският народ скоро ще трябва да „понесе непоправимото и да изтърпи това, което е непоносимо“.

Тестът "Тринити"

Тази технология е върхът на научните усилия. Но преди тези атомни атаки да се осъществят, е било необходимо да се тества самият дизайн на оръжията. Разказът за теста „Тринити“, проведен близо до Аламогордо, Ню Мексико, често се тълкува погрешно по отношение на неговата значимост. Много от описанията, свързани с края на Тихоокеанската война, създават впечатлението, че експлозията в Ню Мексико е била кулминационното доказателство за успешното създаване на атомно оръжие в рамките на проекта „Манхатън“. Макар да съдържа известна истина, в такова тълкуване се крие съществено неразбиране.

