Звездата от „Опенхаймер“ Ема Дюмонт разкри, че е транссексуална, променя името си

З вездата от сериала „Опенхаймер“ Ема Дюмонт се е разкри като транссексуална и е избрала ново име, с което да се нарича пред близки приятели и семейство.

Дюмонт изигра снахата на Килиън Мърфи - Джаки, в спечелилия „Оскар“ филм и вече използва местоимението „те“, както и новото си име - Ник Дюмонт.

Промяната в имената ще се използва само от семейството и приятелите, тъй като Дюмонт ще остане със сценичното име Ема.

‘Oppenheimer’ star Emma Dumont comes out as trans masculine non-binary, changes name https://t.co/ZEdmGPyBH6 pic.twitter.com/f056uu4JmB

„Те се идентифицира като трансмъжествен небинарен човек. Работното им име все още ще бъде Ема Дюмон, но за приятелите и семейството си ще се казват Ник“, каза представител на TMZ.

Терминът „трансмъжествен“ се използва за обозначаване на няколко различни групи хора, всички от които по рождение са били определени като жени, но се идентифицират като трансджендър мъже и небинарни.

За последен път Дюмонт публикува в Instagram на 3 декември слайдшоу с четири свои снимки, но не е адресирала публично излизането си.

#Oppenheimer star #EmmaDumont has made a significant personal announcement, coming out as #nonbinary. As part of this journey, Emma has also shared that they are now going by a new name, #Nick.@EmmaDumont https://t.co/5Okq91qVfX pic.twitter.com/HBArPgSBdC