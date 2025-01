15 януари – България първа в света признава Македония

Н а 15 януари 1559 г. е коронацията на английската кралица Елизабет I. Понякога наричана „девствената кралица“ (The Virgin Queen), Глориана (Gloriana) или „добрата кралица Бес“ (Good Queen Bess). Елизабет I е петият и последен монарх от династията на Тюдорите. Дъщеря е на крал Хенри VIII и втората му съпруга Ан Болейн, която е екзекутирана две и половина години след раждането на Елизабет.

Един от първите държавнически актове на Елизабет I е възстановяването на църковната независимост и поставянето на кралицата начело на Църквата на Англия, което

слага началото на англиканството.

#OTD in 1559, Elizabeth I was crowned Queen. She stayed @TowerofLondon for two days before her coronation - a stark contrast to her previous stay there as a prisoner. She was crowned with three crowns, plus regalia. This painting is 'The Coronation Portrait', c.1600, @NPGLondon pic.twitter.com/8iqdIuOW6J