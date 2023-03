14 март – Световен ден на числото π

В сяка година на 14 март се отбелязва Денят на π. 3-1-4 са първите три цифри на известната математическа константа π (пи). Ако се чудите, π е отношението на обиколката на окръжност спрямо нейния диаметър.

Без значение колко голяма или малка е окръжността, това съотношение винаги е 3,14. Това е магията на математиката.

