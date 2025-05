14 май: Израел обявява независимост

И зраелската Декларация за независимост, официално Декларация за създаването на Държавата Израел, е провъзгласена на 14 май 1948 г., в края на фазата на гражданската война и началото на международната фаза на войната в Палестина от 1948 г., от Давид Бен-Гурион, изпълнителен директор на Световната ционистка организация и председател на Еврейската агенция за Палестина.

Тя обявява създаването на еврейска държава в Палестина

(или Земята на Израел в еврейската традиция), известна като Държавата Израел, която ще влезе в сила след прекратяване на британския мандат в полунощ на същия ден. Събитието се отбелязва ежегодно в Израел като Ден на независимостта, национален празник на 5 ияр всяка година според еврейския календар.

