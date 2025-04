4 април: Спомняме си за ангелите от Лим

Н а 4 април 2004 г. група от 34 ученици и 16 възрастни се прибират от екскурзия в Дубровник. Повечето от пътниците в автобуса са деца от училище „Николай Катранов”, гр. Свищов.

Към 22 ч. българско време, на завой на планински път шофьорът изгубва контрол над превозното средство. Автобусът се спуска около 15 метра по стръмен бряг и пада в коритото на река Лим при сръбското село Гостун, разположено между градовете Биело поле в Черна гора и Приполие в Сърбия.

Рейсът потъва за броени минути в придошлата река Лим.

Шофьорът Илия Измирлиев и другият водач Димитър Керкелов разбиват предното стъкло и отварят люковете на тавана, за да могат пътниците да изплуват. В рейса настъпва паника, в която пострадват повечето от учениците.

Местни хора и цял футболен отбор от съседното градче Биело поле идват на помощ при ваденето на децата. Спасителните операции са затруднени от придошлата река Лим, дълбока 6 метра. 38 души са спасени. Леководолази работят с фенери под водата цялата нощ. Едно от изнесените от реката момчета издъхва на път за болницата в град Биело поле. Още вечерта е извадено и още едно удавено дете.

Сутринта на 5 април десет от учениците са обявени за изчезнали.

Водолази, служители на планинската служба и полицията от Приеполе продължават да издирват липсващите десет деца въпреки придошлата река и дъждовното и мъгливо време. В издирвателната операция се включват и специализирани части на армията на Сърбия и Черна гора. Много обикновени граждани също се отзовават на помощ.

До вечерта на 5 април телата на десет от загиналите деца са извадени от реката и идентифицирани. На 7 април в Свищов пристига траурният кортеж с тленните останки на десетте българчета. На 25 април и на 4 май спасители намират телата на последните две деца, които са в неизвестност след катастрофата.

При трагедията в река Лим на 4 април 2004 г. 12 български деца губят живота си. Нека почиват в мир.

Софийското земетресение от 1818 г. е с епицентър в околностите на град София. Основният трус е в 8:30 ч. сутринта на 4 април, а вторичните трусове, продължават още няколко месеца. Данните за земетресението са оскъдни и се основават на текстови описания на свидетели.

В повечето каталози интензивността на основния трус се оценява като VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК), а магнитудът – на около 6,0. Според някои автори силата на земетресението е по-голяма – IX степен по МШК и магнитуд до 7,2.

Освен в София, земетресението е усетено и в близки селища, като Брезник, а според някои данни дори в Пловдив. В София земетресението предизвиква значителни щети, особено на по-големите обществени сгради. Сред пострадалите постройки са осем джамии. На някои места се отварят пукнатини в земята, а в близост до Баня баши джамия се появява горещ минерален извор. Местният управител Селем паша използва този извор, за да построи шадраван, но година след земетресението той пресъхва.

Мартин Лутър Кинг-младши е американски духовник и общественик и един от водачите на Афроамериканското движение за граждански права. Кинг става баптистки пастор и още в началото на своята кариера става защитник на гражданските права,превръщайки се с времето в една от иконите на американския прогресивизъм.

55 years ago today, #MartinLutherKingJr was assassinated in Memphis, where he went to support Black sanitation workers striking over abusive work conditions.



He was 39.



This was his final speech.pic.twitter.com/AyNWmNWcKT