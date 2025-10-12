Любопитно

12 октомври: Атентатът, който шокира света, но не и Желязната лейди

12 октомври 2025, 06:54
12 октомври: Атентатът, който шокира света, но не и Желязната лейди
Маргарет Тачър   
Източник: GettyImages

Н а 12 октомври 1984 г. Великобритания преживява един от най-драматичните и шокиращи моменти в своята съвременна история. В ранните часове на деня, по време на годишната конференция на Консервативната партия в крайбрежния град Брайтън, Ирландската републиканска армия (IRA) извършва терористичен акт, насочен срещу министър-председателя Маргарет Тачър и нейното правителство.

Малко преди 3:00 ч. сутринта в Grand Hotel избухва мощна бомба, поставена седмици по-рано в банята на една от стаите.

Взривът причинява огромни разрушения – фасадата на хотела е разцепена, няколко етажа са сринати, а отломки покриват улиците на Брайтън. Маргарет Тачър, която в този момент работи върху речта си за предстоящото събрание, оцелява по чудо, само на метри от разрушената част на сградата. Петима души губят живота си, а 31 са ранени, сред тях депутати и членове на правителството.

Отговорност за атаката поема Ирландската републиканска армия, която заявява, че целта е била убийството на министър-председателя. В изявление след взрива организацията пише: „Днес ние нямахме късмет, но помнете, че ние трябва да сме прави само веднъж. Вие трябва да сте прави всеки път“.

Желязната лейди

Въпреки покушението, Маргарет Тачър отказва да се поддаде на страха. Само няколко часа след експлозията тя се появява на трибуната и изнася планираната си реч, заявявайки: „Животът трябва да продължи както обикновено“. Решителността ѝ впечатлява не само британската общественост, но и целия свят, превръщайки я в символ на твърдост и лидерство.

Разследването на нападението продължава две години. През 1986 г. членът на IRA Патрик Магий е арестуван и осъден на осем доживотни присъди за поставянето на бомбата. Той прекарва 14 години в затвора, преди да бъде освободен през 1999 г. в рамките на Мирния процес в Северна Ирландия.

Атентатът в Брайтън не успява да постигне целта си, но остава дълбоко в паметта на британците като един от най-тежките удари срещу правителството в мирно време. Маргарет Тачър оцелява физически и политически, а случилото се затвърждава прозвището ѝ – „Желязната лейди“, която отказва да се огъне дори пред лицето на терора.

  • Октоберфест

На този ден през 1810 година в Мюнхен се провежда първото издание на празника, който днес е познат по целия свят като Октоберфест. Събитието е организирано в чест на сватбата на баварския престолонаследник принц Лудвиг (по-късно крал Лудвиг I) и принцеса Тереза фон Саксен-Хилдбургхаузен.

Жителите на Мюнхен са били поканени да отпразнуват кралския брак на голямо поле пред градските порти. Това място впоследствие получава името Theresienwiese („Полето на Тереза“) – наименованието, което и до днес носи площадката, където ежегодно се провежда Октоберфест.

Празненствата през 1810 г. не приличали на днешния фестивал,

изпълнен с музика, бира и кулинарни изкушения. Първият Октоберфест бил състезание с коне, организирано от Националната гвардия на Бавария. Събитието било толкова успешно и вдъхновяващо, че било решено да се повтори и през следващата година — така се ражда традицията, която вече повече от два века обединява милиони хора от цял свят.

През годините към празника започват да се добавят нови елементи — селскостопански панаири, стрелбища, музика, храна и, разбира се, бира. В средата на XIX век местните пивоварни започват да изграждат големи шатри, а Октоберфест постепенно се превръща в това, което познаваме днес — най-големият народен празник в света, символ на баварската култура, гостоприемство и жизнелюбие.

Оттогава до днес, с малки прекъсвания по време на войни и пандемии, Октоберфест се провежда всяка година в Мюнхен, привличайки милиони посетители, които идват, за да отпразнуват живота, приятелството и свободния дух на Бавария.

Още събития на 12 октомври:

  • 1901 г. – Президентът на САЩ Теодор Рузвелт официално преименува Изпълнителния дом на Белия дом.
  • 1917 г. – Първата световна война: За първи път от Германия е използван отровния газ иприт.
  • 1931 г. – Статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро, Бразилия, официално е отворена за посетители.

Родени:

  • 1537 г. – роден е кралят на Великобритания Едуард VI
  • 1928 г. – роден е българският режисьор Рангел Вълчанов („Лачените обувки на незнайния воин“, „Инспекторът и нощта“)
  • 1935 г. – роден е италианският оперен певец Лучано Павароти
  • 1968 г. – роден е австралийският актьор Хю Джакман („X-Мен“, „Кейт и Леополд“, „Парола: Риба меч“, „Ван Хелсинг“, „Престиж“, „Клетниците“)

Починали:

  • 1924 г. – умира френският писател Анатол Франс
Маргарет Тачър атентат в Брайтън Ирландска републиканска армия тероризъм Октоберфест Мюнхен фестивал на бирата Желязната лейди британска история 12 октомври
