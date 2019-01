С поименно гласуване, гръцкият парламент ратифицира договора от Преспа с Македония. С мнозинство от 153 гласа „за“ срещу 146 „против“ и 1 „въздържал се“, споразумението беше одобрено от депутатите в Атина.

Така с името Северна Македония за западната ни съседка се отваря пътят към влизане в НАТО и Европейския съюз, дълги години блокиран от Гърция.

Към 145-те депутати на СИРИЗА се присъединиха още 8 народни представители. Те одобриха договора, въпреки че протестите пред парламента не спират от дни.

В края на започналите в понеделник дебати по проектозакона за „Ратификация на окончателното споразумение за разрешаване на споровете, описани в Резолюции 817 (от 1993 година) и 845 (1993) на Съвета за сигурност на ООН и отмяна на междинното споразумение от 1995 година и установяване на Стратегическо партньорство между страните“ заместник-външният министър на страната Йоргос Катругалос заяви, че „Гърция има роля на Балканите, Гърция има история и бъдеще на Балканите и Преспанският договор му служи най-добре“.

„Преспанският договор е историческа стъпка не само за двете страни, но и за по-широкия регион, и за цяла Европа. Защото той установява отношения на приятелство, сътрудничество и стабилност в обстановка на постоянна дестабилизация по целия свят. Ратификацията е патриотическа задача. И мнозинството в парламента ще отговори позитивно на тази задача, оставяйки настрана политическите различия и тесните партийни интереси“, заяви премиерът на Гърция Алексис Ципрас преди гласуването.

North Macedonia was born today. It will be a friend and an ally of Greece in its efforts for security, stability and mutual development in the region.