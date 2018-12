За прототип на Дядо Коледа (Санта Клаус) се счита Свети Николай, живял през 4 век. Дядо Мраз е доста по-стар и от двамата, и първообразът му е от славянската митология - той е почитан като дух, владеещ студа.

Преди 1989 година единият носеше подаръци

на Нова година, след това другият започна да ги носи на 25 декември. Днес Дядо Мраз е изпаднал в немилост, но същото не важи за внучка му - Снежанка.

Свети Николай изпитвал любов към ближните си

и използвал богатството си, за да помага на бедните. Според преданието, той помагал и на едно бедно семейство да омъжи трите си дъщери, като периодично им подхвърлял през прозореца торбички със златни монети. Но веднъж прозорецът се оказал затворен и Св. Николай се принудил да пусне своя дар през комина.

Друга легенда гласи, че златните монети, хвърлени през комина, попаднали в оставените да съхнат до огъня чорапи.

Твърди се, че първият Дядо Коледа се появява през 1823 г.,

измислен от американския професор по ориенталска и гръцка литература в Колумбийския колеж и преподавател в Нюйоркската семинария Клемънт Кларк Мур, който посветил на близките си стихотворението "В навечерието на Рождество или визитата на Дядо Коледа". Той изобразява Дядо Коледа като добър елф, който пристига с шейна, теглена от осем елена и прониква в домовете на хората през комина.

Стига се до 1930 година, когато компанията Кока-кола измислила хитър рекламен трик, за да пласира продукцията си и през зимата художникът Хадън Сандблъм изобразил Дядо Коледа в червено-белите цветове на Кока-Кола.

Дядо Мраз е източноевропейският вариант на добрия старец с подаръците. В началото даже е бил забраняван в СССР, но след отмяната на забраната на коледната елха старецът става задължителен. Това става след 1930 година.

Но да се върнем векове назад - в славянската митология олицетворява зимните студове. В легендите съществувал и друг подобен персонаж – наричали го Зимник. Той също бил представян като старец с бели коси и дълга побеляла брада, с непокрита глава и облечен в топли бели дрехи. Там, откъдето той минавал, настъпвал жесток и смразяващ студ.

Обикновено е облечен в червена, синя или бяла шуба, има дълга бяла брада и държи вълшебна тояга в ръката. Вози се в шейна, теглена от три коня. Неразделен негов спътник е внучката му Снежанка, която обикновено е изобразена с бяло или сребристо кожухче.

В миналото Дядо Мраз бил много суров и жесток. Той не само дарявал тези, които заслужавали, но и наказвал провинилите се – можел с един удар на тоягата да замрази някого до смърт. Днес той живее в град Велики Устюг (Вологодска област).

Двамата добри старци имат и съществени разлики във външния си вид.

Шапката на Дядо Мраз има кожички, а тази на западния му вариант - помпон. Брадата на първия е дълга до пояса, а шубата му е дълга. Той държи в ръцете си тояга, а Дядо Коледа - нищо. Ботушите на единия са бели, а на другия - черни. И една от най-съществените разлики - Дядо Мраз е слаб, а събратът му - закръглен с бузки и корем. Оригиналната Снежанка е внучка и помощница на Дядо Мраз, а помощниците на Коледа са елфите.

Първото писмено споменаване на герой с името Дядо Мраз у нас

прави Елин Пелин през 1910 година - разказът "Дядо Мраз и внуците му". По това време СССР още го няма.

Писането на писма до Дядо Мраз или Дядо Коледа е традиция вече повече от век - от 1912 година.

