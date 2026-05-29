България

Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

29 май 2026, 10:38
Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн
Източник: iStock

Р уската гимнастичка Яна Заикина спечели златния медал на лента на Европейското първенство по художествена гимнастика за девойки през 2026 г., което се провежда във Варна, България.

София Краинска от Украйна завърши на второ място, а Мелиса Дите от Германия остана трета.

По време на церемонията по награждаването, докато звучеше руският химн, Краинска покри ушите си със слушалки, а очите си – с ръце. Руската федерация по гимнастика публикува видеоклип от този момент.

"Днес украинските гимнастички бяха принудени да стоят и да слушат химна на страна, която бомбардира домовете им, разрушава градовете им и краде детството им всеки ден. Решението да се позволи на руските спортисти да се състезават отново със своето знаме и химн не е "неутрално". Това е пряко унижение за украинските спортисти, които продължават да тренират под сирени за въздушна тревога, затъмнения, тревожност и война. Тези момичета дойдоха да представят страната си с достойнство. Вместо това бяха поставени в ситуация, която обижда тяхната чест, болка и реалност. Спортът не може да съществува извън човечеството. И няма нищо честно в това да се иска от деца, засегнати от войната, да аплодират символите на държавата-агресор. Зад всяка украинска гимнастик днес стои устойчивост, смелост и сила, далеч отвъд самия спорт", гласи публикация от фотографа на отбора Мария Музиченко, която Краинска е споделила в Instagram профила си.

Украинската гимнастичка Варвара Чубарова направи подобен жест по време на церемонията по награждаването на топка. Това състезание беше спечелено от Кира Бабкевич от Беларус, чийто национален химн прозвуча по време на награждаването.

Първият медал от Европейското първенство за руски състезател бе спечелен от Ксения Савинова, която взе сребро в състезанието на обръч.

Както Заикина, така и Савинова тренират в Академията по художествена гимнастика „Небесна грация“, основана от олимпийската шампионка Алина Кабаева.

Руските и беларуските гимнастички се състезават под своите национални флагове и химни на международни състезания за първи път от 2022 г. насам. Международната федерация по гимнастика (FIG) отмени ограниченията на заседание, провело се на 16–17 май.

  • Припомняме, че на руските гимнастички беше забранено да участват в състезания на Международната федерация по гимнастика през 2022 г. Те получиха разрешение да се завърнат през 2024 г., но единствено със статут на неутрални спортисти.
Източник: meduza.io    
художествена гимнастика Европейско първенство Варна Яна Заикина София Краинска Украйна Русия спорт и политика Международна федерация по гимнастика Алина Кабаева
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>АЕЦ &bdquo;Запорожие&ldquo; остана без връзка със света за 12 часа</p>

МААЕ: АЕЦ „Запорожие“ остана без връзка със света за 12 часа

Свят Преди 42 минути

Това е най-продължителното подобно прекъсване в обекта от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Свят Преди 50 минути

Докато САЩ и Пекин спорят кой ще владее Луната, тайният петдневен тест в орбита трябва да отговори на най-големия въпрос: Възможно ли е изобщо да се размножаваме и да създаваме живот извън Земята?

,

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Свят Преди 1 час

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Свят Преди 1 час

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Любопитно Преди 1 час

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

България Преди 1 час

Нико Александров е диагностициран с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб, а семейството му събира средства за лечение в Турция

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

България Преди 1 час

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

Снимката е илюстративна

„Те ходят сред нас“: Белият дом пусна сайта Aliens.gov, но истината се оказа друга

Свят Преди 1 час

Белият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Технологии Преди 1 час

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Урсула фон дер Лайен

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Свят Преди 1 час

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Свят Преди 1 час

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

.

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 1 час

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

<p>Пеканов: Заради доверието към&nbsp;Радев&nbsp;ЕК размразява 370 млн. евро за България</p>

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

България Преди 1 час

Вицепремиерът очаква законът за Антикорупционната комисия да бъде приет още днес

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Свят Преди 2 часа

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

Здравни работници на „Лекари без граници“, носещи предпазни средства, преминават в ограничена зона извън изолационно отделение в болницата за многопрофилни случаи в Монгбвалу по време на дейности по превенция и реагиране на ебола на 26 май 2026 г. в Монгбвалу, Демократична република Конго.

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Кристиано Роналдо остана без треньор в Ал Насър

Gong.bg

Падна още една пречка по пътя на Жозе Моуриньо към "Бернабеу"

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

ЕС и НАТО осъдиха Русия след падането на дрон в румънски град

Nova.bg