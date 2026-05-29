Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

Р уската гимнастичка Яна Заикина спечели златния медал на лента на Европейското първенство по художествена гимнастика за девойки през 2026 г., което се провежда във Варна, България.

София Краинска от Украйна завърши на второ място, а Мелиса Дите от Германия остана трета.

По време на церемонията по награждаването, докато звучеше руският химн, Краинска покри ушите си със слушалки, а очите си – с ръце. Руската федерация по гимнастика публикува видеоклип от този момент.

"Днес украинските гимнастички бяха принудени да стоят и да слушат химна на страна, която бомбардира домовете им, разрушава градовете им и краде детството им всеки ден. Решението да се позволи на руските спортисти да се състезават отново със своето знаме и химн не е "неутрално". Това е пряко унижение за украинските спортисти, които продължават да тренират под сирени за въздушна тревога, затъмнения, тревожност и война. Тези момичета дойдоха да представят страната си с достойнство. Вместо това бяха поставени в ситуация, която обижда тяхната чест, болка и реалност. Спортът не може да съществува извън човечеството. И няма нищо честно в това да се иска от деца, засегнати от войната, да аплодират символите на държавата-агресор. Зад всяка украинска гимнастик днес стои устойчивост, смелост и сила, далеч отвъд самия спорт", гласи публикация от фотографа на отбора Мария Музиченко, която Краинска е споделила в Instagram профила си.

Украинската гимнастичка Варвара Чубарова направи подобен жест по време на церемонията по награждаването на топка. Това състезание беше спечелено от Кира Бабкевич от Беларус, чийто национален химн прозвуча по време на награждаването.

Първият медал от Европейското първенство за руски състезател бе спечелен от Ксения Савинова, която взе сребро в състезанието на обръч.

Както Заикина, така и Савинова тренират в Академията по художествена гимнастика „Небесна грация“, основана от олимпийската шампионка Алина Кабаева.

Руските и беларуските гимнастички се състезават под своите национални флагове и химни на международни състезания за първи път от 2022 г. насам. Международната федерация по гимнастика (FIG) отмени ограниченията на заседание, провело се на 16–17 май.

The Russian anthem has been played at a European Gymnastics Championship for the first time in five years, and the Ukrainian runner-up appeared to cover her ears as it played.



Russia’s Yana Zaikina won gold in the junior ribbon event in Varna, Bulgaria. Ukraine’s Sofia Krainska… pic.twitter.com/lDNwpDSFbi — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) May 28, 2026