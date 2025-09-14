България

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

Той се е блъснал в крайпътно дърво

14 септември 2025, 12:35
32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола
Източник: iStock photos/Getty images

Н еправоспособен шофьор на 32 години е починал в нощта срещу неделя, след като причинил катастрофа, управлявайки чужд автомобил, съобщиха от Областната дирекция  на МВР във Враца. Пътнотранспортното произшествие е станало около 2:40 ч. на пътя от Бяла Слатина в посока село Попица. 

Водачът се блъснал в крайпътно дърво в ляво по посока на движението. Той е управлявал лек автомобил, собственост на друг мъж, посочват от полицията.

Шофьорът е починал по време на транспортирането му към МБАЛ „Христо Ботев“ - Враца, допълват от ОД на МВР - Враца.

С постановление на районен прокурор е назначена аутопсия. За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Враца и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията. 

Източник: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова    
катастрофа неправоспособен шофьор
