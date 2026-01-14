Свят

Зеленски призна за трудности в Украйна

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи той

14 януари 2026, 09:35
Зеленски призна за трудности в Украйна
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски призна за трудности в страната му, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система. Освен това руската армия настъпва бавно, но методично на юг и на изток.

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той отчете студеното време през зимата и упоритостта на Русия.

"Атаките продължават. Така както и отбраната на нашите позиции", каза украинският президент.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Украйна Володимир Зеленски Русия Война в Украйна Енергийна криза Руски удари Фронтова линия Липса на ток и отопление Студено време Трудности
