Затварят ключови булеварди в София днес: Вижте кои са

В ременна организация на движението ще бъде въведена в София заради провеждането на велошествие по повод Деня на Европа, съобщиха от Столичната община.

От 10:30 ч. днес поетапно ще бъде спирано движението на пътни превозни средства по маршрута на колоездачната колона до приключване на събитието.

Велошествието ще започне от площад „Св. Александър Невски“ и ще премине по ул. „15 ноември“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“ до пилоните на Националния дворец на културата, където е финалът. Събитието ще завърши в Южния парк – I част, в рамките на Пролетния фестивал Spring Fest.

От 9:00 ч. до приключване на проявата ще бъде забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства по целия маршрут на шествието.

Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасността на участниците в колоездачната колона, отбелязват от Столична община.

Припомняме, че от 7 до 11 май Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия, който ще се проведе в столицата на 10 май.