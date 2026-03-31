България

Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

31 март 2026, 13:15
Ресторантите вдигнаха цените с над 100%
Източник: iStock

Ш окът при отварянето на менюто в българските ресторанти вече е ежедневие за потребителите. Салати по 18 лева и основни ястия, чиито цени гонят тези в Западна Европа, станаха норма у нас. Ресторантьорският бранш не спира да бълва оплаквания за високи сметки за ток, скъпи продукти и „убийствени“ заплати.

„Разходите са само оправдание“

Анализ на икономиста от Института за пазарна икономика (ИПИ) Адриан Николов разбива на пух и прах аргументите на бизнеса за непосилни разходи. Според неговите данни, докато цените в менютата са скочили с над 100%, разходите на заведенията далеч не са се увеличили със същия темп.

„Ресторантьорският бранш продължава да се радва на свръхпечалби, докато в същото време изисква държавна подкрепа и ниско ДДС,“ посочва икономистът в своя остър коментар в социалните мрежи.

Николов е категоричен, че претенциите за „борба за оцеляване“ са силно преувеличени и не кореспондират с реалните икономически показатели.

Празни приказки за ток и заплати

Въпреки че секторите „Хотели и ресторанти“ бяха най-гласовити в исканията си за компенсации, статистиката показва, че инфлацията при крайните цени в заведенията изпреварва значително общата инфлация в страната.

„Анализът на разходите показва, че скокът в цените на храните и енергията отдавна е абсорбиран, но цените в менютата не просто не падат, а продължават да растат,“ коментира още Адриан Николов.

Според икономиста, бизнесът използва психологията на инфлацията, за да надува цените „превантивно“, като по този начин товари крайния потребител излишно.

Къде отидоха парите от ниското ДДС?

Големият въпрос, който вълнува всички, е защо след като държавата остави ниската ставка от 9% ДДС за ресторантите, цените не паднаха? Отговорът се крие в джобовете на собствениците, а не в качеството на услугата.

Българинът вече плаща двойно и тройно за същото качество, което е получавал преди три години. В социалните мрежи ври и кипи, а потребителите масово споделят мнението на Николов, че секторът просто се възползва от ситуацията.

„Ако разходите бяха толкова непосилни, нямаше да виждаме нови и нови лъскави заведения на всеки ъгъл,“ пишат гневни граждани под поста на икономиста.

Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

България Преди 22 минути

Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

България Преди 24 минути

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

България Преди 29 минути

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

България Преди 36 минути

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

,

Проектът "Аве Мария" не отстъпва върха: Втора седмица е най-гледаният филм у нас

Любопитно Преди 42 минути

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

България Преди 56 минути

Хасан Адемов и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

Любопитно Преди 1 час

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

<p>Израел прие закон за смъртно наказание</p>

Израел прие закон за смъртно наказание - международно възмущение и призиви към Съвета за сигурност

Свят Преди 1 час

С приетия текст на закона смъртното наказание, чрез обесване, става „дефолтна“ присъда за палестинци, признати за виновни в убийства

Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Свят Преди 1 час

Спешният пакет от мерки, наречен символично CPN (Ceny Paliwa Niżej – „Цени на горивата по-ниско“), влиза в сила с амбицията да защити семейните бюджети от глобалния инфлационен пожар

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

България Преди 1 час

Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и силен оток на дясното око

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

България Преди 1 час

Конфликт, критики и въпросителни около процеса за избор на административен ръководител

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

България Преди 1 час

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформи като Airbnb и Booking да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

България Преди 1 час

Повдигнати са му обвинения

,

Жива котка вместо шапка: Пътник изуми летище с невиждан „трик“ за пътуване

Любопитно Преди 1 час

Видеото, заснето на терминал в САЩ, предизвика вълна от коментари заради невъзмутимото поведение на животното и необичайния начин на придвижване на неговия стопанин

Арестуваха кмета на Бурса за корупция и създаване на организирана престъпна група

Арестуваха кмета на Бурса за корупция и създаване на организирана престъпна група

Свят Преди 1 час

В дома му е бил извършен обиск

Всичко от днес

От мрежата

