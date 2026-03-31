Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Ш окът при отварянето на менюто в българските ресторанти вече е ежедневие за потребителите. Салати по 18 лева и основни ястия, чиито цени гонят тези в Западна Европа, станаха норма у нас. Ресторантьорският бранш не спира да бълва оплаквания за високи сметки за ток, скъпи продукти и „убийствени“ заплати.

„Разходите са само оправдание“

Анализ на икономиста от Института за пазарна икономика (ИПИ) Адриан Николов разбива на пух и прах аргументите на бизнеса за непосилни разходи. Според неговите данни, докато цените в менютата са скочили с над 100%, разходите на заведенията далеч не са се увеличили със същия темп.

„Ресторантьорският бранш продължава да се радва на свръхпечалби, докато в същото време изисква държавна подкрепа и ниско ДДС,“ посочва икономистът в своя остър коментар в социалните мрежи.

Николов е категоричен, че претенциите за „борба за оцеляване“ са силно преувеличени и не кореспондират с реалните икономически показатели.

Празни приказки за ток и заплати

Въпреки че секторите „Хотели и ресторанти“ бяха най-гласовити в исканията си за компенсации, статистиката показва, че инфлацията при крайните цени в заведенията изпреварва значително общата инфлация в страната.

„Анализът на разходите показва, че скокът в цените на храните и енергията отдавна е абсорбиран, но цените в менютата не просто не падат, а продължават да растат,“ коментира още Адриан Николов.

Според икономиста, бизнесът използва психологията на инфлацията, за да надува цените „превантивно“, като по този начин товари крайния потребител излишно.

Къде отидоха парите от ниското ДДС?

Големият въпрос, който вълнува всички, е защо след като държавата остави ниската ставка от 9% ДДС за ресторантите, цените не паднаха? Отговорът се крие в джобовете на собствениците, а не в качеството на услугата.

Българинът вече плаща двойно и тройно за същото качество, което е получавал преди три години. В социалните мрежи ври и кипи, а потребителите масово споделят мнението на Николов, че секторът просто се възползва от ситуацията.

„Ако разходите бяха толкова непосилни, нямаше да виждаме нови и нови лъскави заведения на всеки ъгъл,“ пишат гневни граждани под поста на икономиста.