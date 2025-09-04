България

Защо отказват помощи за отопление

Над 300 000 българи вече подадоха заявления

4 септември 2025, 11:15
Защо отказват помощи за отопление
К ъм края на август са подадени З06 343 заявления за помощ за отопление. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на ресорната парламентарната комисия, пише сайтът pariteni.bg, позовавайки се на БТА.

Миналата година за същия период са подадени 302 419 заявления.

Към момента са издадени 233 551 заповеди за отпускане на помощи,

като миналата година заповедите са били 222 000, посочи още тя.

Крайният срок за подаване на молба за помощ за отопление е 31 октомври, припомни Петкова. По думите ѝ,

най-честите мотиви за отказ на помощ

за отопление са доход, по-висок от определения, липса на регистрация, имущество.

