Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

21 януари 2026, 15:55
Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски
Източник: AP/БТА

С пециализираната антикорупционна прокуратура на Украйна заяви днес, че в момента разследва високопоставен служител на президентската канцелария, който е и бивш член на управителния съвет на държавната нефтена и газова компания Нафтогаз. Прокуратурата провежда разследването по подозрения за незаконно присвояване на средства в областта на зелената енергия, предаде "Ройтерс".

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Антикорупционната прокуратура съобщава в социалните мрежи, че предполагаемото престъпление е свързано с предявяване на средства за зелена енергия за съоръжения, намиращи се на територията, окупирана от Русия през 2022 г. 

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

От ведомството посочват, че по случая са идентифицирани общо девет заподозрени.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Украйна Корупция
