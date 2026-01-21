Израел уби трима журналисти в Ивицата Газа

И зраелски въздушен удар в Ивицата Газа уби фрийланс журналист на АФП и още двама журналисти. Израелските военни твърдят, че са поразили „заподозрени“, които са управлявали дрон, предаде АФП.

От 10 октомври насам крехкото примирие в Газа, наложено от Съединените щати, в голяма степен спря бойните действия между израелските сили и „Хамас“, но и двете страни твърдят, че често се извършват нарушения.

Двама журналисти са загинали при израелски удар в ивицата Газа

Гражданската защита на Газа посочи, че „телата на тримата журналисти, убити при израелски въздушен удар в района Ал-Захра, югозападно от град Газа, бяха транспортирани до болницата „Мъчениците от Ал-Акса“ в Дейр ал-Балах“.

Загиналите са идентифицирани като Мохамед Салах Кашта, Абдул Рауф Шаат и Анас Гнейм.

Шаат е сътрудничил редовно на АФП като фото- и видеожурналист, но към момента на удара не е бил на задание за агенцията.

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че войски са „идентифицирали няколко заподозрени, които са управлявали дрон, свързан с „Хамас“, в централната част на Ивицата Газа“.

Най-малко 10 убити при израелски удари в ивицата Газа

Военните не уточниха какво имат предвид под „дрон, свързан с „Хамас“.

„Поради заплахата, която дронът е представлявал за войските, (ЦАХАЛ) извърши прецизен удар по заподозрените, които са активирали дрона“, се казва в изявлението, като се добавя, че подробностите се проверяват.

Гражданската защита, която действа като спасителна служба под властта на „Хамас“, заяви, че израелски удар с дрон е поразил „цивилно превозно средство“ в близост до Ал-Захра.

Според очевидец журналистите са използвали дрон, за да заснемат разпределението на хуманитарна помощ от Египетския комитет за подпомагане в Ивицата Газа, когато удар е поразил превозно средство, което ги е съпровождало.

Египетската хуманитарна организация потвърди, че едно от нейните превозни средства е било поразено от Израел при удар, при който са загинали трима души.

Журналист на „Ал Джазира“ е убит в Газа, друг е ранен

„Превозно средство, принадлежащо на Египетския комитет, беше поразено по време на хуманитарна мисия, в резултат на което трима души загинаха като мъченици“, заяви Мохамед Мансур, говорител на Египетския комитет за подпомагане в Ивицата Газа, като добави, че всички превозни средства на организацията „носят логото на комитета“.

Кадри на АФП показаха овъгленото превозно средство, като в открито пространство се виждат разкъсани останки.

Журналисти под обстрел

Организацията за защита на медиите „Репортери без граници“ (RSF) заяви, че израелските сили са убили най-малко 29 палестински журналисти в Газа между декември 2024 г. и декември 2025 г.

Най-смъртоносната единична атака е т.нар. „двойно поразяване“ на болница в южната част на Газа на 25 август, при което са загинали петима журналисти, включително двама сътрудници на международните новинарски агенции „Ройтерс“ и „Асошиейтед прес“.

Откакто нападението на „Хамас“ срещу Израел през октомври 2023 г. даде начало на войната в Газа, близо 220 журналисти са били убити от Израел. Това прави палестинската територия най-смъртоносното място за журналисти, сочат данни на RSF.

ЦАХАЛ твърди, че няколко от журналистите, които е поразила в Газа, са били „терористи“, свързани с палестински въоръжени групировки.

Миналата седмица специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф обяви началото на втората фаза на примирието в Газа, като заяви, че тя има за цел да проправи пътя за възстановяване и демилитаризацията на всички въоръжени фракции на територията.

Днешният удар бе нанесен часове след като канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че той е приел покана да се присъедини към „Съвета за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към разрешаване на конфликти.