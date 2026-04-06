Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

6 април 2026, 11:44
Н ов случай на екстремно опасно шофиране по една от най-натоварените пътни артерии в София предизвика вълна от възмущение. Видеоклип, разпространен в мащабната фейсбук група „Катастрофи в София“, показва лек автомобил, който се движи в насрещното платно на бул. „България“.

Секунди от челен сблъсък

Кадрите, заснети от друг участник в движението, показват как водачът навлиза срещу трафика в участък, където скоростта на движение е висока, а маневрите за избягване на удар са силно ограничени. Публикацията бе придружена от лаконичния, но категоричен коментар: „Без коментар... бул. България“.

В насрещното по магистрала „Тракия”

Рисков участък и липса на реакция

Бул. „България“ е ключово трасе за хиляди софиянци, където ограничението на скоростта е до 70 км/ч. Появата на превозно средство срещу посоката на движение в подобен сектор е предпоставка за тежък инцидент с фатални последици. На видеото се забелязва как останалите участници в движението са принудени да реагират бързо, за да избегнат сблъсъка.

Камикадзе! Кола се движи в насрещното на Околовръстното шосе в София (ВИДЕО)

Ще има ли санкции?

Потребителите в социалните мрежи призоваха СДВР и „Пътна полиция“ да се самосезират незабавно. Очаква се органите на реда да анализират записа, за да установят регистрационния номер на нарушителя. Според Закона за движение по пътищата, подобно нарушение се наказва с лишаване от право да се управлява МПС и солидна парична глоба.

Сбиване заради пътно нарушение в София

Към момента няма официална информация дали водачът е бил спрян от патрул на място или се издирва допълнително.

 

Екстремно шофиране Насрещно движение Бул. България София Пътна полиция Пътно нарушение Видеоклип Санкции за шофьори Челен сблъсък Опасност на пътя
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

pariteni.bg
12 породи котки, които обичат разходките навън

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 3 часа
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 5 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 3 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 5 часа
Последни новини

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

България Преди 11 минути

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 17 минути

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Любопитно Преди 49 минути

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Любопитно Преди 1 час

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

Снимката е илюстративна

Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

България Преди 1 час

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

България Преди 1 час

Основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си, посочва Велислава Делчева

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Свят Преди 1 час

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Кейт Мидълтън се появи в безупречен вид за празничната служба в замъка Уиндзор. Принцесата на Уелс заложи на класическа визия в кремаво, докато крал Чарлз и Камила поведоха семейството за традиционния великденски обяд

,

Кървава седмица в САЩ: Осем загинали при зрелищни полицейски гонки

Свят Преди 1 час

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

България Преди 1 час

На фона на напрежението в Близкия изток и динамиката на енергийните пазари, много хора се питат дали могат да се откажат от вече платена почивка без санкции

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

България Преди 1 час

"Системата на здравеопазването е на ръба", посочват от съсловието в позиция до медиите

„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

Любопитно Преди 1 час

Кастингът за любовното риалити на NOVA е отворен

Снимката е илюстративна

Кон нахапа и рани тежко жена, полицията започна разследване

България Преди 2 часа

Драма във Великотърновско: 43-годишна жена е в болница с фрактури и рани, след като беше нападната от кон. МВР разследва инцидента, докато собственикът на животното дава показания за случилото се в събота сутрин

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Свят Преди 2 часа

Археолози в Израел откриха 2100-годишен оловен "куршум" за прашка с неочакван надпис: „Научи си урока!“. Находката разкрива саркастичния хумор на античните воини, които изпращали смъртоносни подигравки към врага директно от крепостните стени

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

Свят Преди 2 часа

С 10 евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите

<p>Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства</p>

Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Китайските конкуренти залагат на плъг-ин хибрида за завладяване на пазара, Leapmotor разчита на технологията за удължаване на пробега и цена, която е впечатляващо ниска, на нивото на Dacia Bigster

Всичко от днес

От мрежата

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Снежна Цветница: Марта Вачкова танцува в планината

Edna.bg

Тайната на красивата кожа - ДНК от сьомга, оризов екстракт и витамини

Edna.bg

Гаджето на Белингам се пусна по мрежа, защото е топло

Gong.bg

Официално: обявиха контрола на България

Gong.bg

Емилия Русинова: Непроверени твърдения по мой адрес целят да ме дискредитират

Nova.bg

Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев

Nova.bg