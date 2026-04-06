Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Н ов случай на екстремно опасно шофиране по една от най-натоварените пътни артерии в София предизвика вълна от възмущение. Видеоклип, разпространен в мащабната фейсбук група „Катастрофи в София“, показва лек автомобил, който се движи в насрещното платно на бул. „България“.

Секунди от челен сблъсък

Кадрите, заснети от друг участник в движението, показват как водачът навлиза срещу трафика в участък, където скоростта на движение е висока, а маневрите за избягване на удар са силно ограничени. Публикацията бе придружена от лаконичния, но категоричен коментар: „Без коментар... бул. България“.

В насрещното по магистрала „Тракия”

Рисков участък и липса на реакция

Бул. „България“ е ключово трасе за хиляди софиянци, където ограничението на скоростта е до 70 км/ч. Появата на превозно средство срещу посоката на движение в подобен сектор е предпоставка за тежък инцидент с фатални последици. На видеото се забелязва как останалите участници в движението са принудени да реагират бързо, за да избегнат сблъсъка.

Ще има ли санкции?

Потребителите в социалните мрежи призоваха СДВР и „Пътна полиция“ да се самосезират незабавно. Очаква се органите на реда да анализират записа, за да установят регистрационния номер на нарушителя. Според Закона за движение по пътищата, подобно нарушение се наказва с лишаване от право да се управлява МПС и солидна парична глоба.

Към момента няма официална информация дали водачът е бил спрян от патрул на място или се издирва допълнително.