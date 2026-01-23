Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

В арненският апелативен съд отказа да екстрадира гражданин на Русия и Израел. 50-годишният мъж е издирван от руските власти с обвинения за участие в организирана престъпна група и грабежи. Според прокуратурата той и другите членове на групата са извършили престъпления в Санкт Петербург, като използвали и огнестрелно оръжие.

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година.

Според Апелативния съд правата на мъжа не са гарантирани съгласно изискванията на международното право. В практиката си по дела срещу Русия, Европейският съд за правата на човека многократно е констатирал нарушения, включително нарушаване на презумпцията за невиновност, липса на ефективно разследване, проблеми с достъпа до адвокатска защита, ограничения при събирането на доказателства и др. Допълнителен аргумент за съда е прекратеното членство на Руската федерация в Съвета на Европа.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.