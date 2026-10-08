Възрастна жена загина, след като беше прегазена от грейдер в Пазарджик

75-годишна жена загина, след като беше прегазена от строителна машина тип грейдер в Пазарджик. Това съобщи за NOVA говорителят на полицията в града Мирослав Стоянов.

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Инцидентът е станал около 9:00 ч. в четвъртък сутринта по време на ремонт на улица в квартал „Ябълките“. Ремонтните дейности там продължават от няколко месеца.

Жената се е намирала зад машината, докато тя се е движела на заден ход. При инцидента тя е загинала на място.

По информация на полицията 75-годишната жена е живеела в близост до мястото на инцидента и е отивала до близък магазин.

След случилото се ремонтните дейности са временно спрени.

Операторът на строителната машина е задържан и е отведен в полицията за разпит.

По случая е започнало разследване.