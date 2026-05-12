Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

В чера около 09.15часа, на участък в ремонт по пътя гр. Варна- к.к. “Златни пясъци“, с въведена временна организация на движението, 49 годишен водач на багер при маневра на заден ход, блъска намиращият се зад него пешеходец на 80 години.

Пострадалият е отведен от екип на спешна помощ в МБАЛ "Св.Анна“. При проведените му прегледи в медицинското заведение е установено, че е с опасност за живота, след като е получил съчетана травма и фрактура.

Настанен е за лечение, но по- късно през деня , същият е починал. Местопроизшествието е запазено и посетено от Оперативна дежурна група, извършен е оглед в присъствието на вещи лица, образувано е досъдебно производство.

Работата продължава, като следват назначаване на експертизи и други ПСД. Иззетите проби за употреба на алкохол и наркотици от водача на багера, са отрицателни. Материалите са докладвани на дежурен прокурор при ВОП.

Причините за настъпилото ПТП са в процес на изясняване.