Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

12 май 2026, 11:21
В чера около 09.15часа, на участък в ремонт по пътя гр. Варна- к.к. “Златни пясъци“, с въведена временна организация на движението, 49 годишен водач на  багер при маневра на заден ход, блъска намиращият се зад него пешеходец на 80 години.

Пострадалият е отведен от екип на спешна помощ в МБАЛ "Св.Анна“. При проведените му прегледи в медицинското заведение е установено, че е с опасност за живота, след като е получил съчетана травма и фрактура.

Настанен е за лечение, но по- късно през деня , същият е починал. Местопроизшествието е запазено и посетено от Оперативна дежурна група,  извършен е оглед в присъствието на вещи лица, образувано е досъдебно производство.

Работата продължава, като следват назначаване на експертизи и други ПСД. Иззетите проби за употреба на алкохол и наркотици от водача на багера, са отрицателни. Материалите са докладвани на дежурен прокурор при ВОП.

Причините за настъпилото ПТП са в процес на изясняване.

Източник: Фокус    
ПТП Варна Златни пясъци багер пешеходец смъртен случай разследване досъдебно производство път в ремонт водач на багер
Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Kia ще направи „спортен седан за геймъри", може да има и комби

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР
Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия"

България стана част от световния колоездачен елит, но голямата звезда на обиколката се оказа сватбата на Цветелин и Лавиниа. Фотосесия край Долни Пасарел превърна софтуерните инженери в глобална сензация пред очите на милиони зрители по света

„Миришете невероятно!": Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ" – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Крал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. Рокаджията Род Стюарт поднесе своите поздрави на краля за пътуването му и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален

Президентът на Венецуела отхвърли коментарите на Тръмп за 51-вия щат

Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през последните месеци. Какви са причините за това?

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

