Всеки четвърти българин е над 65 години, показва нов доклад

Това сочат данните на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

27 август 2025, 12:29
Всеки четвърти българин е над 65 години, показва нов доклад
Източник: БТА

Е дна от най-значимите демографски тенденции в България – процесът на застаряване на населението, продължава да се задълбочава. Това сочат данните, отбелязани в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Документът е публикуван за обществено обсъждане на сайта Strategy.bg. За това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В края на 2024 г. хората на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%, отбелязват от МТСП.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната. За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране, достъп до професионално обучение и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания, посочиха още от МТСП.

От социалното министерство припомнят, че в края на април социалният министър Борислав Гуцанов организира кръгла маса на тема „Демография – тенденции, проблеми и решения“ в Народното събрание. „Ако има една кауза, която може да обедини българите, тя е именно демографската. Необходима е цялостна стратегия и национален консенсус“, заяви той. 

От МТСП увериха, че продължава ангажиментът за подобряване на грижата за възрастните хора. Прави се преглед на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините, припомниха още от ведомството. След приключването на ремонтите над 5600 възрастни ще живеят при по-добри условия, ще получават социални услуги, отговарящи на високи стандарти за качество и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.

Преди дни няколко дни Гуцанов даде символично начало на ремонтните дейности в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен, както и на нова услуга за хора с увреждания в общината.

Източник: БТА/Борислава Бабиновска    
Застаряване на населението Демография Възрастни хора Социални услуги Национална стратегия МТСП Домове за стари хора Социално приобщаване България Хора с увреждания
