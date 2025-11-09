България

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава

9 ноември 2025, 07:00
О блачно време ни очаква в неделния ден. Около обяд от юг отново ще завали, като дъжд се очаква главно в Югозападна и Източна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Постепенно през деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад.

Минималните температури ще са между 8° и 13°, максималните - между 15° и 20°. В София минимална около 8°, максимална - около 15°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава.

По Черноморието

ще бъде облачно. След временно спиране, около обяд, отново ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са 15°-20°. Температурата на морската вода ще е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

времето ще е облачно. След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В началото на новата седмица

времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в понеделник на места в Западна и Централна България, а във вторник в Централна и Източна. 

Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, във вторник ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 13° и 18°, по-високи в понеделник в югоизточните райони.

Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
времето прогноза неделя
