Времето се побърква в петък: Бури, градушки и студ удрят тези райони

В ремето в петък ще остане изключително неустойчиво, като на много места в страната се очакват силни гръмотевични бури, интензивни порои и условия за градушки. С навлизането на хладен въздух от северозапад температурите ще започнат да се понижават, а лошото време няма да подмине и Черноморието ни. Ето кои райони ще бъдат най-засегнати от капризите на времето и кога най-накрая слънцето ще се завърне с пълна сила.

През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява, най-късно към сутринта в Централна Северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър.

В петък остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 26°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повиши.

Прогнозни температури на НИХМ за петък, 3 юли Източник: НИМХ

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 14 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 57 мин. и изгрява в 23 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

В събота ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки. Вятърът ще е от северозапад и температурите ще се понижат още; максималните ще са от 24°-25° до 32° на места в Горнотракийската низина.

В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с по-значителни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.