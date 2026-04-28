Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

Д нес отбелязваме 20 години от подписването на Споразумението за сътрудничество между Съединените щати и България в областта на отбраната. Докато правим равносметка за 20-те значими години на сътрудничество и отправяме поглед напред към още по-светло бъдеще, сме горди да наричаме България свой приятел, съюзник и партньор. Това се посочва на официалната Facebook страница на Американското посолство в София.

Ето какво каза казва в специално поздравително видеообръщение военният аташе на САЩ полковник Джон Картър:

"За мен е голяма чест да бъда тук, докато двете нациите ни отбелязват двадесет години от подписването на нашето Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната.

Оттогава насам партньорството между САЩ и България в сферата на сигурността се разви изключително много, като играе ключова роля в защитата на България и региона на Черно море.

Сигурността, която това сътрудничество осигурява, дава възможност на българските граждани да се занимават с поминъка си, да създават семейства и да развиват страната си в пълния ѝ потенциал, като същевременно допринася за по-безопасен свят.

В продължение на двадесет години за нас е чест да наричаме България наш приятел, съюзник и партньор.

С навлизането в следващите двадесет години от нашето сътрудничество очакваме още по-светло бъдеще."

На 28 април 2006 г. в София българският министър на външните работи Ивайло Калфин и държавният секретар на САЩ Кондолиза Райс подписват Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната (DCA), което включва обхвата, реда и условията за съвместно използване на няколко военни съоръжения на българска територия.

На 26 май 2006 г. българският парламент ратифицира Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, а Държавен вестник публикува закона за ратификацията на 6 юни 2006 г.

Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната влиза в сила на 12 юни 2006 г.

Допълнителни споразумения, свързани с конкретните аспекти на прилагането на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, са финализирани през 2007 г.