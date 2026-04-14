България

Дрон изплава на плажа в Несебър

Специализиран екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас

14 април 2026, 15:31
Източник: MO

С пециализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране  на безпилотен летателен апарат (дрон), изплавал на брега на южния плаж в Несебър днес.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас. Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.

Източник: БГНЕС    
ВМС Дрон Несебър
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Любопитно Преди 14 минути

Авторката на „Прислужницата“, която години наред се криеше зад перука и очила, най-после разкри истинската си самоличност

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Любопитно Преди 21 минути

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Свят Преди 51 минути

Китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа"

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Свят Преди 1 час

Още един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. САЩ. Майкъл Дейвид Хикс почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

Частна болница изяжда държавната във Враца

България Преди 1 час

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Любопитно Преди 2 часа

Дженифър Лопес направи исторически дебют на фестивала Coachella 2026! 56-годишната звезда се появи изненадващо по време на сета на Дейвид Гета, за да изпълни новия си хит „Save Me Tonight“, доказвайки, че е в топ форма и по-енергична от всякога

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Свят Преди 2 часа

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

България Преди 2 часа

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Любопитно Преди 2 часа

Бил ли е римският префект на Юдея безмилостен тиранин или нерешителен съдия, притиснат да осъди Исус? Вижте малко известни факти за живота и мистериозната съдба на човека, който си изми ръцете

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са съставили класация на най-умните зодиакални знаци, известни със своето аналитично мислене и интуиция

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Свят Преди 3 часа

Това съобщи Джорджа Мелони

Два снаряда удариха търговски кораб в Оманския залив

Свят Преди 3 часа

Британската агенция UKMTO съобщи за нападение срещу товарен кораб на 112 мили от Рас ал Хад. На борда е избухнал пожар, а пакистански военен съд е оказал помощ. Извършителят на атаката в стратегическия район все още не е идентифициран

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Свят Преди 3 часа

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

Свят Преди 3 часа

Учените от резервата отбелязват, че през последните две десетилетия щъркели в града са могли да се наблюдават само по време на миграция — те не са се задържали за дълго

Всичко от днес

От мрежата

