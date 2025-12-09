Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

М ъж на 37 години, шофирал под въздействие на два вида наркотици, е предизвикал пътнотранспортно произшествие в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Той е задържан за срок до 24 часа.

Катастрофата е станала около 16:45 часа вчера на бул. "Княз Ал. Батенберг". По първоначална информация тя е между лек автомобил, управляван от 37-годишен мъж и лек автомобил, управляван от 31-годишен мъж. Пострадал е 31-годишният водач, на когото е оказана медицинска помощ и е освободен. Другият шофьор е тестван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като уредът отчел е амфетамин и метамфетамин.

В Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство по под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

