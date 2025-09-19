Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

В ременно движението по път III-6061 в участъка Паничери – Старосел, в област Пловдив, е ограничено поради пожар до пътното платно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите изчакват на място.

Началникът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Васил Димов съобщи, че към мястото са изпратени девет екипа на дирекцията и на по-късен етап може да даде повече информация.

Няма опасност за село Старосел, тъй като огънят се е насочил към село Паничери, съобщи кметът на Старосел Матея Гудев. В района има силно задимяване.

От Пътна полиция също са на място.