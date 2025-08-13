България

Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда

Каква е процедурата и може ли откаже работодателят

13 август 2025, 06:43
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
Източник: iStock/Getty Images

Н а всеки от нас в даден момент може да се наложи да излезе в отпуск поради неотложна причина. Това може да се случи в период, в който платеният годишен отпуск вече е изчерпан, съобщи pariteni.bg.

Дори в такава ситуация, служителят все пак може да поиска неплатен отпуск. Има обаче едно обаче…“Фокус“ направи справка, която би ви била полезна в подобна ситуация. Правната уредба е в чл. 160 от Кодекса на труда (КТ), като последните изменения са в сила от 2024 г.

1. Право на искане

Съгласно чл. 160, ал. 1 КТ, всеки работник или служител може да поиска неплатен отпуск, независимо от трудовия си стаж и без ограничение в причините. Отпускът се предоставя по преценка на работодателя, с изключение на предвидените в закона случаи, в които работодателят е длъжен да го разреши.

2. Случаи, при които работодателят е длъжен да разреши неплатен отпуск

чл. 160, ал. 3 КТ – за изпълнение на изборна държавна или обществена длъжност.

чл. 160, ал. 4 КТ – ако работникът постъпи на работа в институции на ЕС, ООН, НАТО или други международни организации, отпуск до 1 година се предоставя задължително.

Допълнителни случаи са уредени и в други нормативни актове (например за обучение, семейни причини или гледане на дете).

3. Зачитане за трудов стаж

По силата на чл. 160, ал. 2 КТ, до 30 работни дни неплатен отпуск в една календарна година се зачитат за трудов стаж. Всички дни над този лимит не се включват в трудовия стаж, освен ако закон или подзаконов акт не предвижда друго.

4. Процедура

Подаване на писмена молба от служителя с посочен период и причина (причината не е задължителна, но е препоръчителна за по-лесно одобрение).

Издаване на писмена заповед от работодателя при одобрение.

При отказ – служителят няма законово средство да наложи ползването, освен в изрично предвидените в закона задължителни случаи.

Източник: pariteni.bg    
Неплатен отпуск Кодекс на труда Трудово право Право на отпуск Задължителен отпуск Трудов стаж Процедура за отпуск Работодателски задължения Служителски права
Последвайте ни

По темата

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 храни, подходящи за куче със стомашно разстройство

5 храни, подходящи за куче със стомашно разстройство

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 38 минути

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

<p>Разкриха кое е най-лошото време за пиене на алкохол</p>

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Любопитно Преди 1 час

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци

България Преди 9 часа

Няколко часа по-късно са се родили близнаци

<p>Стана ясно в кой град в Аляска ще се проведе срещата между Путин и Тръмп</p>

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Свят Преди 10 часа

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Свят Преди 10 часа

Температурите в някои райони надхвърлиха 40 градуса по Целзий

Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Орбан е критикуван от някои европейски лидери заради връзките на правителството му с Русия

<p>Срещата с Путин е &quot;упражнение по изслушване&quot; за Тръмп</p>

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп

Свят Преди 10 часа

Левит обяви, че Тръмп ще говори пред медиите след срещата

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Свят Преди 11 часа

Додик ще плати 36 500 босненски марки

<p>Експерт разкри как да разпознаем симптомите на новия вариант на COVID-19</p>

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант

България Преди 11 часа

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация

<p>Зеленски: Имитиращият, а не истински мир няма да продължи дълго</p>

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Свят Преди 11 часа

Зеленски изрази увереност, че в крайна сметка ще се стигне до тристранна среща между Тръмп, Путин и него

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 12 часа

Разследването срещу нея е едно от трите специални прокурорски разследвания, започнати от новото либерално правителство в Сеул

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

Свят Преди 12 часа

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Свят Преди 12 часа

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка

<p>Русия иска да отвори генерално консулство във Варна?</p>

МВнР разкри постъпило ли е искане от Русия за откриване на генерално консулство във Варна

България Преди 13 часа

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си

Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар

Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар

Свят Преди 13 часа

Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента

<p>🌡️Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите удариха 53&deg;C</p>

Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

Свят Преди 13 часа

Забраната за работа на открито е в сила във всички райони с оранжев код в Кипър

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Незабравимите стихове на Михаил Белчев

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 август, сряда

Edna.bg

Левски взима защитник без пари

Gong.bg

Донарума се сбогува с ПСЖ

Gong.bg

18-годишният шофьор, помел мост в Костинброд - и с предишни катастрофи

Nova.bg

Неканени гости: Как да се отървем от осите и пчелите по време на пикник

Nova.bg