Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички

2 ноември 2025, 07:36
Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт
Източник: БТА

О т днес до 24:00 часа на 29 ноември се променя движението на превозни средства на част от линиите на градския транспорт в София заради ремонт на трамваен релсов път, съобщиха от Столична община. Промени ще има в маршрутите на трамвайни линии  № 1, 6, 11, 12 и 27.

Трамвайна линия № 1 ще се движи от надлез „Надежда“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Княгиня Мария Луиза“ - бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и от спирка с код: 2003 „ул. Козлодуй“ по маршрут посока ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 6 ще се движи по маршрут от ж. к. „Обеля- 2“ до гара „София Север“.

Трамвайна линия № 11 ще се движи по маршрут от кв. „Княжево“ до Централна автогара както следва - от кв. „Княжево“ по действащия маршрут до транспортен подлез „Надежда“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и  по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през транспортен подлез „Надежда“ по маршрут до кв. „Княжево“.

Картата за градския транспорт в София става дигитална

 

Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут от площад „Журналист“ през Централна ж.п. гара до ж.к. „Иван Вазов“ както следва: от площад „Журналист“ до спирка с код 1332 „Централна гара“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута на трамвайна линия № 6 до ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 27 ще изпълнява скъсен маршрут от кв. „Манастирски ливади запад“ до надлез „Надежда“.

Разкрива се временна автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара „София Север“. Маршрутът вижте тук.

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички, съобщи кметът Васил Терзиев.

Източник: БТА, Петра Куртева    
София Градски транспорт Трамваи Промени в движението Ремонт на релсов път Столична община Временна автобусна линия Маршрути Васил Терзиев
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

