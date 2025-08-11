Внимание! Опасно горещо време в понеделник

О пасно горещо време ни очаква в първия работен ден на новата седмица. В понеделник времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

Обявен е оранжев и жълт код за опасни горещини в почти цялата страна.

Оранжев предупредителен код е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали.

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали. Жълт предупредителен код е в сила за областите: Видин, Монтана, София, София-град, Перник, Кюстендил, части от обл. Благоевград, както и за части от областите - Пазарджик, Пловдив, Смолян, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Велико Търново и Търговище.

Източник: НИМХ

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

Във вторник

ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

В сряда

ще бъде слънчево, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

Подробна прогноза за времето четете в Sinoptik.bg