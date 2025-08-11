България

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Обявен е оранжев и жълт код в почти цялата страна

11 август 2025, 06:21
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Източник: iStock photos/Getty images

О пасно горещо време ни очаква в първия работен ден на новата седмица. В понеделник времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

Обявен е оранжев и жълт код за опасни горещини в почти цялата страна. 

  • Оранжев предупредителен код е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали.
  • Жълт предупредителен код е в сила за областите: Видин, Монтана, София, София-град, Перник, Кюстендил, части от обл. Благоевград, както и за части от областите - Пазарджик, Пловдив, Смолян, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Велико Търново и Търговище.
Източник: НИМХ

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

Във вторник

ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

В сряда

ще бъде слънчево, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

Подробна прогноза за времето четете в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
времето август лято прогноза горещини оранжев код жълт код предупреждение
