Внимание: Гръмотевични бури и риск от градушка в началото на седмицата

С едмицата започва с висока степен на неустойчивост. И в понеделник, и във вторник предиобедите ще са преобладаващо слънчеви, с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални гръмотевични бури с кратък, интензивен валеж и риск от градушка. Температурите призори ще са до 10-15 градуса, a следобед – между 20 и 25, съобщава NOVA.

С преминаването на студен атмосферен фронт, средата на седмицата ще е ветровита. Във вторник и сряда поривите на северозападния вятър ще са силни, в сряда до 60-70 километра в час в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина.

Валежите в средата на периода – сряда и четвъртък ще са локални и на малко места, предимно по планините и в Източна България. В петък следобедни дъждове с гръмотевици се очертава да има в западната половина на страната.

С преминаването на студения фронт температурите ще се понижат. От сряда до петък сутрините ще са хладни и в някои котловини живакът в термометрите може да падне и под 5 градуса, а в следобедните часове температурите ще се повишават до 15 – 20 градуса.

По-съществена валежна обстановка е възможно да се оформи през почивните дни, когато ранните прогнози допускат преминаването на циклон. При такъв сценарий в събота ще има гръмотевични бури с риск от градушка в централните и източните райони на страната, а в неделя – по-продължителни и напоителни пролетни дъждове.

Около 24 май - на старта на абитуриентските балове, времето също се очертава нестабилно. Повечето дни ще се движат по схемата – слънчева сутрин, следобедно увеличение на облачността с тенденция към гръмотевични бури с кратки, интензивни валежи. Дневните температури ще са най-често в интервала 20-25 градуса.