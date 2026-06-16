България

Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юни 2026, 06:30
Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник
Източник: iStock/Guliver Images

Д инамично и неустойчиво време ни очаква във вторник – след слънчевото утро, следобедът ще донесе мощни купесто-дъждовни облаци, гръмотевични бури и висок риск от локални градушки в планинските райони и Централния Балкан.

През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България – предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24° и 29°, в София – около 27°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

Сутринта над планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. В района на Централен Балкан, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за локални извалявания и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 16 юни
Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 16 юни Източник: НИМХ

Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд над Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е между 20° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 42 мин. и залязва в 22 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа до умерен северозападен вятър, който през втория ден ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

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