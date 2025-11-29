България

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

29 ноември 2025, 11:37
В ъв Военномедицинска академия (ВМА) беше извършена поредна чернодробна трансплантация – шеста от началото на годината, съобщиха от лечебното заведение, като отбелязват, че това се случва в навечерието на празника на академията. 

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години. Операцията е продължила около шест часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние, контактна, адекватна, екстубирана, с подобряващи се показатели и под активно наблюдение, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационната програма във ВМА, цитиран от пресцентъра на академията.

Сложната интервенция е извършена съвместно с проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия. До трансплантацията се е стигнало след донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, където на 28.11.2025 г. бе извършена експлантацията на черния дроб от екип, начело с д-р Иван Иванов. 

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Успешното развитие на трансплантационната програма не е въпрос на единични усилия, а резултат от последователна политика и дългогодишна подготовка. ВМА разполага с екипи, които поддържат 24-часова готовност за реагиране при всяка донорска ситуация, като доказва, че инвестициите в тяхното обучение, модерната апаратура и вътрешната координация водят до реални, измерими резултати, отбелязват от болницата.

Припомняме, че на 1 декември, понеделник, ще се проведе тържественото честване на 134-годишнината на Военномедицинската академия. 

Източник: БТА, Константин Костов    
