Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

К итай в понеделник увери, че разполага с достатъчно енергийни ресурси, докато войната в Иран ограничава потока на петрол през Ормузкия проток, а американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Пекин да помогне за защитата на критичния воден път.

„Доставките на енергия са относително стабилни и представляват относително добра основа за справяне с външни колебания на пазара“, заяви говорителят на Националното бюро за статистика Фу Лингхуей пред репортери на мандарин, преведено от CNBC .

САЩ: Готови сме за иранските заплахи

Бюрото също така обяви, че вътрешното производство на суров петрол в Китай е нараснало с 1,9% спрямо същия период на миналата година, достигайки 35,73 милиона метрични тона за периода януари-февруари.

В неделя Тръмп заяви, че Китай трябва да помогне за възстановяване на потока на петрол през Ормузкия проток преди планираното си пътуване до Пекин в края на месеца, съобщава The Financial Times. Той също така посочи, че може да отложи визитата си.

⚡️ Donald Trump urged allies to help secure the Strait of Hormuz after Iranian attacks disrupted the key energy route, though Japan and Australia signaled reluctance to deploy forces. pic.twitter.com/hu3cMI5Dwj — The World Times (@worldtimes4u) March 16, 2026

Междувременно говорителят на китайското външно министерство, Лин Цзян каза, че Китай и САЩ са в контакт помежду си относно визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин

Говорителят каза това на ежедневна пресконференция, в отговор на въпрос по темата, и добави, че дипломацията на най-високо равнище играе незаменима стратегическа водеща роля в китайско-американските отношения.

Цените на суровия петрол надхвърлиха 100 долара за барел, близо до четиригодишни върхове, тъй като потокът през Ормузкия проток е спрял за повечето страни повече от две седмици от началото на войната в Иран. В същото време обаче Иран е доставил над 11 милиона барела петрол на Китай през протока за този период.

Според Тръмп Пекин трябва да съдейства за осигуряване на потока на петрол, тъй като Китай получава 90% от своите доставки през Ормузкия проток. Анализатори обаче оценяват, че Китай разчита на протока за едва 40-50% от морските си петролни вносове, като петролът, преминаващ през Ормуз, съставлява едва 6,6% от общото енергийно потребление на страната.

Към януари в Пекин са съхранявани около 1,2 милиарда барела суров петрол на сушата - едни от най-големите резерви в света, достатъчни да покрият търсенето за три до четири месеца.