5 януари 2026, 17:35
Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела
Източник: iStock/Getty Images

С ъбитията във Венецуела от последните дни създават възможност за демократичен преход, оглавен от венецуелския народ.

Това заяви говорител на Европейската комисия.

Той уточни, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по тези теми. Международното право трябва да бъде спазвано и призоваваме всички към това, добави говорителят. Рано е за правна оценка на първите събития, каза той. По неговите думи управлението на Венецуела трябва да бъде определено от венецуелския народ.

Могерини: ЕС няма да гони посланиците на Венецуела

"Досега диктаторът Николас Мадуро нямаше легитимността на демократично избран президент, призовавахме за мирен преход към демокрация, а сега призоваваме Венецуела да тръгне към изхода от днешната криза. Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо поведоха миналата година венецуелците към урните, милиони граждани гласуваха за промяна със значително мнозинство според данните, с които разполагаме", каза говорителят на ЕК.

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Той настоя Гонсалес и Мачадо да бъдат включени в разговорите за бъдещото управление на Венецуела.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Венецуела Европейска комисия САЩ
