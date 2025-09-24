България

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

Амортизацията изпреварва в пъти подмяната на водопреносната мрежа

24 септември 2025, 15:28
Бойко Борисов посети завод за дронове

Бойко Борисов посети завод за дронове
Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му
Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг
Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита
Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии
България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

В сряда се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координиране на действията за преодоляване на водната криза и контрол по изпълнение на дейностите, възложени от НС. На заседанието присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението, предава NOVA.

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Борда, обясни, че за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа, и то за най-спешните дейности, са необходими 3,7 млд.лв.

Язовир "Копринка" разкри стар потопен мост, водата е критично ниска

За 2025 година от Министерството на финансите са посочили, че ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,400 млн.лв, A до края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд.лв.

Зафиров подчерта, че на базата на получените доклади темповете на амортизация на водопреносната мрежа изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя. Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК сектора.

"Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото не е достатъчно задоволително. На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя", коментира Зафиров.

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Той заяви, че в следващият бюджет ще бъде предложено да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК структурата.

Обсъдени са възможности ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти.

Зафиров посочи още, че е възложил на членовете на борда да предложат представители на междуведомствена работната група, която трябва да направи преглед и анализ на законодателството и възможностите за решение на кризата във водоснабдяването. Бордът ще се събира два пъти в месеца.

Източник: NOVA, БТА, Борислава Бибиновска    
ВиК вода Зафиров
Последвайте ни
4 лв. за

4 лв. за "синя зона" и 2 лв. за "зелена зона" - предлагат нови цени за паркиране в София

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна

Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 7 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Увеличават студентските и докторантските стипендии

Увеличават студентските и докторантските стипендии

България Преди 51 минути

За това информираха от Националното представителство на студентските съвети в България

<p>Макрон и Тръмп в сблъсък пред ООН</p>

Макрон засича амбициите на Тръмп за Нобелова награда след обръщението му в ООН

Свят Преди 1 час

Президентите Тръмп и Макрон не са на едно мнение относно начина за прекратяване на войната на Израел в Газа

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Любопитно Преди 2 часа

Кой е самолетът, преминал през близо 1500 гръмотевични бури и колко горещи могат да бъдат мълниите

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

България Преди 2 часа

Той е осъждан два пъти

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 2 часа

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

<p>Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет&nbsp;зодии</p>

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 2 часа

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

Свят Преди 2 часа

Стив Шоу разкрива кой е любимият му артист за работа, защо пенсията не съществува за него и най-лошият му опит в професията

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Бронзовата инсталация на National Mall представя двамата „в радостна прегръдка“, а Белият дом реагира остро

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Свят Преди 3 часа

Украинският президент изрази увереност, че американският държавен глава може да промени хода на водената от Русия война

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

България Преди 3 часа

На 22 септември през нощта гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града

<p>Жена живее със &quot;смъртна присъда&quot; след имплантиране от труп</p>

"Живот с присъда смърт": Жена разви рядка болест, причинена от мембрана, извлечена от мъртъв донор

Свят Преди 3 часа

Натали Брали-Брет е родена със спина бифида, вроден дефект, причинен от разкъсване между мозъка и гръбначния мозък

<p>Русия се подигра с Доналд Тръмп за &bdquo;хартиен тигър&ldquo;</p>

Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Свят Преди 3 часа

Песков отговори, че Русия е символ на мечка, а не на тигър, докато Тръмп настоява, че войната в Украйна показва слабостта на Москва

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Любопитно Преди 3 часа

Все още има надежда и за останалите части от тялото

<p>Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели</p>

Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели

Любопитно Преди 3 часа

„Кристин и Анди имаха отлични професионални отношения и чудесно приятелство“, сподели източник, близък до Кабот

ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

България Преди 3 часа

Асен Василев заяви, че парите могат да се вземат от „Газпром“

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в края на септември

sinoptik.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg

Любимата диета Анистън и Полтроу крие сериозни рискове

Edna.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

От Левски обявиха постъпленията от участието си в Европа

Gong.bg

Ботев Враца има нов треньор

Gong.bg

За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата са нужни 3,7 млрд.лв.

Nova.bg

Оставиха в ареста прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

Nova.bg