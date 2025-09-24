ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

В сряда се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координиране на действията за преодоляване на водната криза и контрол по изпълнение на дейностите, възложени от НС. На заседанието присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението, предава NOVA.

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Борда, обясни, че за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа, и то за най-спешните дейности, са необходими 3,7 млд.лв.

Язовир "Копринка" разкри стар потопен мост, водата е критично ниска

За 2025 година от Министерството на финансите са посочили, че ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,400 млн.лв, A до края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд.лв.

Зафиров подчерта, че на базата на получените доклади темповете на амортизация на водопреносната мрежа изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя. Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК сектора.

"Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото не е достатъчно задоволително. На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя", коментира Зафиров.

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Той заяви, че в следващият бюджет ще бъде предложено да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК структурата.

Обсъдени са възможности ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти.

Зафиров посочи още, че е възложил на членовете на борда да предложат представители на междуведомствена работната група, която трябва да направи преглед и анализ на законодателството и възможностите за решение на кризата във водоснабдяването. Бордът ще се събира два пъти в месеца.