България

„Ученически отдих и спорт“ с 18,7 млн. лв. натрупана загуба

От 134 почивни бази само 26 работят, а дружеството е в тежко финансово състояние

21 август 2026, 10:55
„Ученически отдих и спорт“ с 18,7 млн. лв. натрупана загуба
Източник: БТА
  • 80,6% от почивните бази не функционират: 108 от общо 134 бази на „Ученически отдих и спорт“ са затворени заради лоши условия или липса на интерес, установи одит на Сметната палата.
  • Дружеството е в тежко финансово състояние: натрупаната загуба към края на 2024 г. достига 18,7 млн. лв., а задължението към МОН е 6,9 млн. лв. Последната година с печалба е 2018 г.
  • Одитът открива множество управленски проблеми: спорове за собствеността на имоти, пропуски при обществени поръчки и наеми и неизпълнен капацитет за настаняване на 60 000 деца годишно. Сметната палата е дала осем препоръки за подобряване на управлението.

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Сто и осем от общо 134 почивни бази или 80,6 процента от всички почивни бази, които стопанисва „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, не функционират поради изключително лоши битови условия или липса на интерес за настаняване, показа извършен одит на Сметната палата на дружеството за периода 2023-2024 г. Това съобщават от одитната институция.

От Сметната палата посочват, че този факт, както и тежкото финансово състояние на дружеството поставят под риск неговото дългосрочно развитие и устойчивост, както и възможността да изпълнява социалната функция по предоставяне на обществени услуги, свързани с детския и ученически отдих на преференциални цени. 

Двадесет и две от затворените бази са разположени по Черноморието, а 86 се намират на други места във вътрешността на страната и в планински райони в общо 21 области, отчитат от палатата.

Основните причини, поради които 26 от общо 134 почивни бази на дружеството функционират са комплексни и се коренят в дългогодишни структурни, финансови и правни проблеми, отчитат от Сметната палата. В доклада се посочва още, че поради лоши битови условия или пълна липса на интерес за настаняване тези обекти не са били в експлоатация още в момента на тяхното прехвърляне в капитала на дружеството през 2004 г.

Макар че част от неизползваните имоти (общо 24 обекта) се отдават под наем, генерираните приходи са недостатъчни, за да се инвестира в тяхното възстановяване и модернизация. Поради системния недостиг на капитал бизнес програмата на дружеството предвижда планираните спешни и неотложни ремонти да се насочват единствено към вече работещите почивни бази.

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на натрупаната загуба на дружеството вследствие на нарастване на разходите и по-бавно увеличение на приходите. Последната година с положителен финансов резултат за дружеството е било през 2018 г. 

Натрупаната загуба от минали години към 31 декември 2024 г., заедно с текущата загуба за 2024 г., достига размер от 18,7 млн. лв. и надвишава собствения капитал на дружеството с 36,6 на сто. Текущата загуба за 2024 г. е 640 хил. лв., със 136 000 лв. повече спрямо 2023 г., показват данните.

В резултат от натрупаните загуби от минали години и загубите през периода, собственият капитал на дружеството намалява и към 31 декемвпи 2024 г. размерът му е с 40,3 на сто под стойността на записания (акционерен) капитал.  

С най-голяма стойност от текущите задължения са задълженията към доставчици, данъчните задължения и задълженията към персонала. 
Дружеството реализира приходи от своята дейност от 4,6 млн. лв. за 2023 г, а през 2024г. - 4,9 млн. лв. Извършените разходи превишават приходите и за 2023 г. и 2024 г. - с 508 000 лв. и 675 000 лв. 

Основната част от приходите през одитирания период (над 95 на сто) се генерират от предоставени услуги по сключен договор с МОН, два договора с Националния дворец на децата и от услугите, предоставяни на свободно почиващи лица.
Разходите на дружеството се формират от разходи за оперативна дейност и финансови разходи.
Девет от недвижимите имоти на дружеството са обект на активни съдебни спорове за изясняване на техния статут на собственост, което прави невъзможно тяхното нормално ползване.

За 125 имота дружеството не е предприело действия за деактуване (отписване от актовите книги на съответните областни управители). Те едновременно се водят собственост на „Ученически отдих и спорт“  в Търговския регистър и частна държавна собственост в книгите на областните управители, което създава затруднения за дружеството в случай на разпореждане с тях, се отберязва в доклада.

Отчита се още, че дружеството има дългосрочно задължение към МОН в размер на 6,9 млн. лв., което представлява над 92 процента от всички задължения на предприятието. Този дълг надхвърля 140 процента от общите приходи на дружеството за одитирания период. От момента на неговото възникване до края на одитирания период дружеството не е изплатило средства за неговото погасяване.

Въпреки социалния характер на дейността и отчетения темп на нарастване на почиващите през периода дружеството не успява да достигне заложения в договора с МОН минимален прогнозен капацитет от 60 000 настанявания на година, показват данните.

През одитирания период по договора е провеждан детски и ученически отдих в 20 от общо 26 почивни бази на територията на страната, отбелязват от палатата. Две от почивните бази не са категоризирани по Закона за туризма и не са функционирали. В четири почивни бази не са реализирани настанявания по договора, като в две от тях, услугите са ползвани само от свободно почиващи граждани. 

При проверката е установено, че цената за настаняване на лица - свободно почиващи в базите на дружеството е значително по-ниска от общата цена, заплащана от организираните деца и ученици и цената, заплащана от МОН за поевтиняване на настаняването и столовото хранене. През одитирания период най-високата цена за един храноден на един свободно почиващ е в размер на 50 лв. с ДДС, а аналогичната цена за едно дете/ученик е над 90 лв.
Деца и ученици до 18-годишна възраст, почиващи с родители или придружители при свободно настаняване заплащат цена от 20 лв., без тя да е определена в заповедта на изпълнителния директор на дружеството.
През одитирания период услугите са ползвани от близо 6000 свободно почиващи лица,  а постъпилите средства са в общ размер на 864 000 лв. 

При тръжните процедури са открити несъответствия като липса на публичност на обявленията, пропуски на срокове и начини на плащания в документацията и обявленията, проблеми с депозити, липсващ предварителен финансов контрол и други.
При договорите за наем са открити забавени плащания по 12 договора и липса на контрол по 7 договора, неначислени неустойки, непълно фактуриране по 4 договора, липса на контрол над инвестиционни ангажименти, несъответствия с депозитите при 13 договора и други.

При възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори са констатирани неактуализирани вътрешни правила, пропуски при провеждането на открита процедура, непубликувана информация в  Регистъра на обществените поръчки, пропуски при договаряне без предварително обявление, липса на предварителен контрол при анексиране на договорите, липса на детайлни отчети от изпълнителя за извършената работа.

Сметната палата е дала осем препоръки и подпрепоръки до изпълнителния директор на дружеството на подобрение на управлението му, които трябва да бъдат изпълнени в седеммесечен срок.

Източник: БТА, Анелия Цветкова    
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