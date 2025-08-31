България

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

31 август 2025, 16:30
Източник: iStock photos/Getty images

Т урски мигрант почина след като получи сърдечен удар в буферната зона между граничните пунктове "Капикуле" в Турция и ГКПП „Капитан Андреево“ в България.

Инцидентът предизвика спорове относно твърденията, че бюрократични пречки са забавили медицинската помощ.

Жертвата, идентифицирана като Шемсетин Тан, е колабирала в буферната зона и се е нуждаела от спешна медицинска помощ. Била изпратена турска линейка, но според информациите тя не е била допусната веднага в зоната.

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане.

През това време на мястото е била изпратена българска линейка, която е транспортирала Тан до държавната болница в Свиленград. Въпреки усилията на лекарите, той не е могъл да бъде спасен.

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

Смъртта му предизвика гняв сред турските емигранти и е породи критики в медиите.

Турските медии обвиняват българските власти, че са създали бюрократични пречки, които са попречили на по-бързата реакция, като твърдят, че забавянето на интервенцията е коствало живота на Тан. 

Източник: БГНЕС    
