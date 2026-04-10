Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

И нтензивен е трафикът на Гранчиния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили и на ГКПП „Малко Търново" на изход за леки автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е към 13:00 часа.

Внимание, шофьори: Интензивен трафик на някои от граничните пунктове

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Въведена е промяна във временната организация при пропускането на трафика по Дунав мост при Русе, като до 8:00 часа на 14 април движението ще е в двете посоки.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония и Сърбия.